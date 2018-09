Die rasche technische Entwicklung und die wachsenden Ansprüche der Verbraucher sind auch an der Kameraindustrie nicht spurlos vorübergegangen. Die Zeiss Ikon AG (Stuttgart) hatte sich deshalb zur Anpassung an die veränderten Marktverhältnisse vor zwei Jahren zu einer „Blutreinigungskur“ entschließen müssen, die mit dem Ablauf des Geschäftsjahres 1958/59 (30. September) beendet werden konnte.

In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 1959/60 stieg der Umsatz gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 25 v. H., während er in der Kameraindustrie insgesamt nur um 12 v. H. zunahm. Die Belegschaft, die seit 1957 von rund 6000 auf 5200 Beschäftigte abgebaut und dann 1959 wieder geringfügig auf 5500 erhöht worden war, wurde im März dieses Jahres wieder nahezu auf den Stand von 1957 gebracht. Nachdem die im letzten Quartal 1958/59 neu herausgebrachten Kameramodelle eine bemerkenswert gute Aufnahme auf dem Markt gefunden haben, verspricht sich die Verwaltung von einer neuen vollautomatischen Kamera, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen soll, weitere Erfolge und rechnet für dieses Jahr mit einem guten Ergebnis.

Für 1958/59 war zwar auch ein Gewinn von wieder 1,3 Mill. DM ausgewiesen worden, der zur Verteilung einer unveränderten Dividende von 8 v. H. ausreichte; jedoch haben hierzu in erster Linie die erheblich (von 2,7 auf 6,8 Mill. DM) gestiegenen außerordentlichen Erträge beigetragen, die u. a. aus der Auflösung stiller Reserven gewonnen wurden. Denn die Ertragsrechnung stand noch im Zeichen der „Kur“ und war speziell durch den mit beträchtlichen Erlöseinbußen verbundenen weiteren Vorratsabbau (Fertigwaren von 11,3 auf 6,6 und Handelswaren von 4,5 auf 3,3 Mill. DM) belastet, wie sich an dem Rückgang des Rohertrags von 34,5 auf 29,5 und der Steuern von 1,5 auf 1,0 Mill. DM zeigt. Der gesamte Umsatzrückgang des Vorjahres konnte im laufenden Jahr wieder aufgeholt werden. Der Trend geht, wie der Vorstand in der HV sagte, wieder eindeutig nach oben. C. D.