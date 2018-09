Worte der Woche

„Der einzige Posten, den wir dem amerikanischen Präsidenten in unseren sozialistischen Ländern nach seinem Rücktritt bieten könnten, wäre das Amt eines Kindergartendirektors.“

Nikita Chruschtschow

sowjetischer Ministerpräsident

*

„Ike wäre, wenn er nicht die Altersgrenze überschritten hätte – die in unserem Beruf bei 65 Jahren liegt – ein guter Kindergartenleiter, denn er besitzt die dazu wesentliche Eigenschaft: Güte. Was aber Chruschtschow in diesem Punkt anbelangt – besser, nicht erst darüber nachzudenken!“

Jean Pfister,