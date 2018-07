Wenn man der von den Technikern der IBM für teures Geld (sechs Millionen Dollar) entwickelten elektronischen Übersetzungsmaschine russische Zeitungslektüre vorwirft, so ist sie imstande, diese in ein rohes – allerdings: sehr rohes – Englisch umzusetzen. Das liest sich etwa so: „Arbeiter brüderlich sozialistisch Land ausdrücken einmütig Unterstützung Position. Sowjetregierung...“

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftreten fütterte man die Maschine zur Abwechslung mit einem Gedicht aus der Prawda. Sie lieferte folgende Fassung: Nichts in Empfangsraum nein, nicht Haus.

Tag. Und zwei. Und fünf.

Wo es, predrayispokoma!...

Es in Weg wieder.

Was es eigen Hütte!

Zhinka – wie Witwe...