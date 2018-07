Inhalt Seite 1 — Halbwegs erträgliche Zeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Kreuder

In der guten alten Zeit schlossen die Postämter samstags um 14 Uhr und öffneten montags um acht Uhr wieder ihre Schalter. Wir hatten uns bereits daran gewöhnt, da wollte die Eisenbahn auch nicht mehr rückständig bleiben und stellte am Wochenende den Zugverkehr ein. Die Bahnhöfe blieben bis Montag früh um sechs Uhr geschlossen. Als wir uns auch damit abgefunden hatten, entschieden die Wasserwerke in Stadt und Land, nur noch werktags Wasser zu liefern.

Wenn es dabeigeblieben wäre, hätte man sich auch daran gewöhnt. Montags hielten seit eh und je die Friseure geschlossen, dienstags die Blumenläden und die Buchhändler, mittwochs die Zahnärzte, donnerstags die Gaststätten, freitags die Eisenwarenhandlungen und übers Wochenende also Post, Bahn und Wasserwerke. Der soziale Fortschritt in Ehren – jedoch er war nicht mehr aufzuhalten.

Man beschränkte sich zunächst auf Erweiterungen. Die Post stellte den Telephon- und Telegrammverkehr übers Wochenende ein, die Briefkästen wurden an Sohn-, Feiertagen und Samstagnachmittagen nicht mehr geleert, die Eisenbahn verkleinerte werktags die Nahzüge und schränkte den Fernverkehr ein. Die Gefängnisküchen schlossen bereits freitags um 18 Uhr. Die Gefangenen erhielten übers Wochenende kalte Portionen. In den kühlen und kalten Monaten wurden die Zellen nur bis Samstag früh um sieben Uhr geheizt. Die Sträflinge überstanden schnatternd und protestierend die Wochenenden. Ob die Zahl der Verbrechen aus diesem Grunde so rapide sank, wird noch von einer Kommission untersucht. Im Gegensatz dazu stieg der Zulauf zur Armee erschreckend an. In der Armee gab es keine gesetzlichen Schließungszeiten, sie bot jedermann Vollbeschäftigung in Nahkampfübungen, Partisanenkursen, Spind- und Fingernägelappellen, Ehrenwachen und Putz- und Flickstunden.

Das aktuelle soziale Problem hieß nunmehr: Bekämpfung der Freizeit-Langeweile. Rundfunk- und Fernsehprogramme hatten längst ihren Reiz eingebüßt. Die Camping-Mode war unwiderruflich vorüber. Die Langeweile dehnte sich epidemisch aus. Die Kinos verwaisten, selbst die Zoobesuche ließen merklich nach. Jedermann besaß zwar den eigenen Kleinwagen mit Spezial-Sport-Karosserie, doch die Straßen blieben Tag und Nacht verstopft von donnernden, steuerbegünstigten Fernlastern, begleitet von schwarzqualmenden Auspuffwolken, und auf der Autobahn kam man, in Kilometerschlangen, nur noch im Schritt voran. Man ließ daher den eigenen Wagen als Zierstück vor der Haustür stehen.

Waren früher Innenarchitekt und Reiseleiter die Spitzenberufe, so wurde es jetzt der Freizeit-Werbeleiter. Fußball- und Boxkämpfe hielten durch Totowerbung leidlich ihre Besucherzahl, doch zunehmend beliebter wurden die Räuberund-Gendarm-Länder-Entscheidungen, die Indianernaturfestspiele und die Flußpiraten-Pokalregatten. Bis dann in der vorigen Saison die Höhlen-Ferien-Mode aufkam. Sie nützt vor allem der Pferdezucht.

Da man heute nur noch auf Feldwegen zügig vorankommt, ist man wieder auf Pferdegespanne angewiesen. Die Tankstellen an den Landstraßen verkaufen daher (sonntags hintenherum) auch gelbe Rüben, Würfelzucker und Heu für die Pferde. Den monopolisierten Hafer erhält man vom Tankwart in Kilopaketen mit der Tarnaufschrift „Trockenkraftstoff“. Viele Familien fahren schon Freitag abends, mit Sturmlaternen an den Kastenwagen, nach den Vorgebirgen und treffen im Laufe des Samstags in den auf Spezialkarten eingezeichneten Hochwald- und Gebirgshöhlen ein. (Es empfiehlt sich bereits, eine Höhle in Jahresmiete zu nehmen. Die begehrten Tropfsteinhöhlen sind nur noch gegen Mietvorauszahlung zu haben.) Man heizt diese Höhlen mit gepreßten Ölkuchen, kocht, wegen der Rauchlosigkeit, auf Heizkohle, und zur Beleuchtung verwendet man nichtspritzende, geruchlose bengalische Fackeln. Wegen der nervenstärkenden, naturreinen Höhlenstille (man ist dort vor allem vor Flugzeuglärm und Düsenjägergebrüll sowie Panzergerassel sicher) erläßt man für Kinder und Erwachsene stundenweise Sprechverbot, und nachts werden an den Höhleneingängen Doppelwachen aufgestellt, weil es als zünftig gilt.