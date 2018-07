Die kreditpolitischen Maßnahmen des Zentralbankrates vom 2. Juni werden sich nur dann auswirken, wenn sie auch auf dem Kapitalmarkt durchschlagen. Wird der langfristige Kredit teurer, das heißt steigen am Kapitalmarkt die Zinsen, dann wird manche Investitionsplanung in einem anderen Licht erscheinen.

Dies gilt zumindest für den Wohnungsbau und die Investitionsvorhaben der öffentlichen Hand. Beide Bereiche sind zinsreagibel. Von Industrieinvestitionen läßt sich das nicht in gleicher Weise sagen. Die Risiken und Eventualitäten, die heute mit Industrieplanungen verbunden sind, sind so groß, daß die Zinshöhe keinen ausschlaggebenden Faktor mehr darstellt. Die Industrie ist relativ unabhängig von der Kreditpolitik geworden; sie ist, soweit es sich jedenfalls um die großen Kapitalgesellschaften handelt, schon längst dazu übergegangen, sich, bevor sie mit ihren Investitionen beginnt, die notwendigsten Mittel zu sichern.

Bei der öffentlichen Hand sehen die Dinge anders aus. Ihr Verschuldungsplafond wird wesentlich durch die Höhe des Kapitaldienstes bestimmt. Hohe Zinsen schränken die Verschuldungsmöglichkeiten ein. Bund, Länder und Kommunen haben so auch in diesem Jahre den Kapitalmarkt nur geringfügig in Anspruch genommen. Bei dem derzeitigen Kursniveau für Rentenwerte besteht kaum ein Anreiz für sie, an den Kapitalmarkt heranzutreten. Eine große Anleihe wäre im übrigen nicht am Markt unterzubringen, ohne daß darüber die Kurse erneut abbröckelten. Die Hypothekenbanken üben heute ebenfalls Zurückhaltung beim Verkauf neuer Pfandbriefe; sie sind im Gegenteil bestrebt, eine möglichst gute Kurspflege zu betreiben und das zur Zeit bestehende Kursniveau wenigstens in etwa zu halten.

So hat sich denn auch nach der Diskonterhöhung das Kursbild am Rentenmarkt nicht sehr verändert. Während die Effektivverzinsung der Bundes-, Bundespost- und Bundesbahn-Anleihen am 1. Juni etwa 6,30 bis 6,35 v. H. betrug, hatte sie sich als Folge eines Kursrückgangs bis zum 9. Juni auf etwa 6,5 bis 6,6 v. H., also etwa um ein drittel Prozent erhöht. Keineswegs ist damit der Kapitalmarkt der Diskonterhöhung in vollem Umfange gefolgt. Das Angebot an Rentenwerten war, obwohl sehr viel Material noch nicht in eine endgültige Anlage gelangt ist, relativ schwach.

Man kann vielleicht sagen, daß der Attentismus heute nach der anderen Richtung hin wirkt; denn niemand rechnet für alle Ewigkeit mit hohen Diskontsätzen. Sie sind schließlich von der Bundesbank manipuliert und entsprechen nicht den Grundtendenzen des Marktes. Auf die Dauer aber kann auch die Bundesbank nicht gegen den Strom schwimmen. Sie muß, nicht zuletzt aus außenwirtschaftlichen Gründen ‚ über kurz oder lang wieder zu einer auf niedrige Sätze gerichteten Zinspolitik zurückkehren. Hierfür bestehen zwar noch nicht die notwendigen Voraussetzungen. Möglicherweise aber werden sie durch die kreditpolitischen Maßnahmen des Zentralbankrates geschaffen.

Die Börse zeigt, wie immer, hierfür ein recht feines Gefühl. Man spricht in ihrem Kreise davon, daß der Herbst Zinssenkungen bringen könne. Das ist naturgemäß zuerst einmal Phantasie, erklärt aber die Zurückhaltung, die heute am Rentenmarkt zu verspüren ist. Auf der Stelle treten, abwarten und beobachten ist zur Zeit die Parole.

Waldemar Ringleb