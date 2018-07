Auch das Jahr 1959 hat der Rudolph Karstadt AG (Essen) einen Ertrag beschert, der sich mit dem des Jahres 1958 gut messen kann. Wenn der Rekordertrag von 1957 auch nicht wieder erreicht wurde, so war es der Verwaltung doch möglich, die Taschen wieder einmal voll aufzufüllen.

Was bedeutet es schon, wenn man hört, daß die Körperschaftsteuer von 33 auf 32 Mill. DM zurückgegangen ist! Der „Optik“ für Karstadt in der Öffentlichkeit nutzt es viel mehr, daß die Verwaltung von einer weiteren Senkung ihrer Handelsspanne auf nun unter 30 v. H. berichten kann. Die hohe Körperschaftsteuer, von der (nach Abzug von 5,5 Mill. DM für den ausgeschütteten Gewinn) noch 26,5 Mill. DM als Belastung des übrigen Reingewinns verbleiben, markiert sehr deutlich die Grenzen, die im Rahmen der echten Erträge für eine Dividendenausschüttung bestehen. Hätte Karstadt auf eine Stärkung der eigenen Mittel verzichtet – was niemand dem Unternehmen zumuten würde –, so wäre es theoretisch möglich gewesen, rd. 50 v. H. an die Aktionäre zu geben. Mit der vorgesehenen Verbreiterung der Kapitalbasis um 60 auf 160 Mill. DM wird die „Dividendenoptik“ wieder normalisiert.

Die Hauptversammlung am 20. Juni in Hamburg dürfte zufriedene Aktionäre sehen. Sie werden mit den vorgeschlagenen 14 (im Vorjahr 12) Dividende und einem Bonus von 2 (3) v. H. einverstanden sein. Das Ja beim Gewinnverteilungsbeschluß dürfte ihnen um so leichter fallen, je klarer sie sich machen, welchen Vorteil ihnen die Verwaltung mit dem Bezug der jungen Aktien von 60 Mill. DM einräumt. Bereits bei einem Börsenkurs von 1000 würde dieses Pari-Angebot der Verteilung von Zusatzaktien aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 2:1 gleichkommen. Noch wesentlich günstiger aber wird der Vorschlag der Verwaltung bei, Zugrundelegung des zur Zeit notierten Kurses für Karstadt-Papiere zwischen 1370 und 1390.

Noch ein weiterer Punkt der Tagesordnung wird die Aktionäre besonders interessieren: Die Umwandlung einer älteren Ermächtirung an den Vorstand, im Laufe der nächsten fünf Jahre 20 Mill. DM neues Kapital nicht über Stammaktien, sondern über Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu beschaffen, die jedoch den Altaktionären vorab zum Bezug angeboten werden sollen. Vor der Presse erläuterte Vorstandsmitglied Max Hoseit, daß dieses Kapital den Interessen der Aktionäre dienen soll, die später einmal auf eine kontinuierliche Verzinsung ihres Vermögens Wert legen.

Bei einem leicht verringerten Lagerumschlag, von 6,4 auf 6,3 stieg der Umsatz erneut um 11,95 Prozent auf 1,36. Mrd. DM. Die 100prozentige Tochtergesellschaft Kepa Kaufhaus GmbH setzte allerdings mit 240 Mill. DM nur 8,5 v. H. mehr um als im Vorjahr. In Zukunft, so prophezeite Max Hoseit, wird der Umsatz je Quadratmeter Verkaufsfläche, die bei Karstadt um 12,27 (auf 255 480 Quadratmetern) stieg, geringer werden, da dem Kunden mehr Platz zum Einkauf geboten werden soll. Der Umsatz je 1000 qm ist diesmal schon von 5,8 auf 5,6 Mill. DM zurückgegangen.

Ein umfassendes Investitionsprogramm, das bereits im Berichtsjahr den Einstz von 88 Mill. DM erforderlich machte (gegenüber 54 Mill. DM 1958), sieht für die nächsten Jahre den völligen Neuaufbau mindestens eines halben Dutzends von Karstadt-Kaufhäusern vor. „Unsere Häuser platzen aus den Nähten“, erläutert der Vorstand die Situation. Bei bereits modernisierten Karstadt-Filialen werden darüber hinaus An- und Umbauten notwendig. In Köln hat Karstadt Anteile an der Kaufhaus Peters GmbH erworben und „die ideelle Hälfte“ des Grundbesitzes von rd. 10 000 Quadratmetern erworben. Aus dem Verkaufserlös soll das Kaufhaus ausgebaut und modernisiert werden. Heute steht noch nicht fest, ob es auch den Namen Karstadt tragen wird, wenn es einen größeren repräsentativeren Rahmen hat.

Die Bilanz weist die Erhöhung des Anlagevermögens von 220 auf 266 Mill. DM aus. Das Umlaufvermögen stieg um 20 auf 171 Mill., davon allein 117 (105) Vorräte. ’Die flüssigen Mittel wurden auf 34 (29) verstärkt. Bei einem auf. 100 (84) erhöhten Grundkapital wurden Rücklagen von 60 auf 80 Mill. aufgestockt. Auch Rückstellungen (81) wurden erneut rd. 7 Mill. zugeführt. Entsprechend der weiteren Belebung des Umsatzes erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten von 54 auf 80 Mill., während die mittelfristigen von 20 auf 14 Mill. zurückgingen. Der Rohertrag steht mit 33? (307) Mill. zu Buch. Für Personal mußten 174 (153) Mill. DM aufgewendet werden. H. B.