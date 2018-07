Die zaghaften Gehversuche, die einige westdeutsche Warenhäuser vor Jahren mit densogenanntem Kleinmöbeln machten, sind längst überwunden. Die neue Konsumwelle, die über die Bundesrepublik hinweggeht, heißt „Einrichtungswelle“ – und bei solchen Elementarereignissen pflegen die Manager der Warenhauskonzerne nicht untätig zu bleiben. Wie sie darauf reagieren, zeigt das Ergebnis der Kaufhof AG. (Köln) recht deutlich. Während 1959 der Umsatz um fast 15 v. H. auf 1071 (931) Mill. DM stieg, ging die Zuwachsrate bei Möbeln und Hausrat mit 22 v. H. erheblich darüber hinaus. Der Umsatzanteil dieser Warengruppe nahm so auf 12,4 (11) v. H. zu.

Wenn damit eine Verringerung der Umschlagsquote auf 6,35 (6,74) einherging, so hat sich das auf den Ertrag gewiß nicht negativ ausgewirkt. Wie berichtet, schlägt die Gesellschaft ihrer HV am 29. Juni eine Dividende von 16 (14) v. H. vor, die auf die 90 Mill. DM alten Aktien voll und die 15 Mill. DM jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung von 1959 zur Hälfte gezahlt wird. Wenn das alles wäre, was die Aktionäre erhalten, dann hätten sie einigen Grund, unzufrieden zu sein. Die Kaufhof-Dividende hat in den letztenJahren noch nie dem wirtschaftlichen Ergebnis entsprochen, und das gilt auch für 1959. Aber die Kapitalerhöhung (um 45 auf 150 Millioden DM) zu pari ist bei dem gegenwärtigen Börsenkurs ein Geschenk des Himmels und wird die ohnehin friedlich gestimmten Kaufhof-Aktionäre mit dem schließlich nicht niedrigen Dividendenvorschlag versöhnen.

Daß sich die Verwaltung mit diesem Vorschlag nicht übernommen hat, zeigt die kräftige Zunahme des Aufwands für Ertragssteuern auf 45,04 (37,34) Mill. DM. Alter Kaufhof-Tradition entsprechend war die Verwaltung wieder nicht bereit, die Körperschaftsteuer gesondert anzugeben. Sie dürfte aber etwa 60 v. H. des gesamten Ertragssteueraufwandes, also rund 27 Mill. DM betragen haben.

Da auf den ausgeschütteten Gewinn nur reichlich 5 Mill. DM zu zahlen sind, hat das Unternehmen also wieder reichlich Gelegenheit gehabt, Fettpolster anzusetzen. Ein Teil davon erscheint offen als Rüqklagenstärkung; das sind aber nur 10,5 (6) Mill. der Rest ist: im Zahlenwerk versickert. Einen weiteren Anhaltspunkt hat die Verwaltung immerhin gegeben: die Abschreibungen in Höhe von 34,7 (36,7) Mill. DM sind nicht sämtlich steuerlich zulässig gewesen. Man hält aber die lineare Abschreibung auf Gebäude für unzureichend und hat deshalb dem eigenen Gestaltungstrieb in der vorgelegten Bilanz freie Hand gelassen; Wie weit die Abschreibungen über das steuerlich zulässige Maß hinausgegangen sind, das wiederum wollte man nicht sagen. Vielleicht ist es aber ein Anhaltspunkt, daß man die erforderlichen Abschreibungen um 6 bis 7 Mill. im Jahr höher einschätzt als die steuerlich zulässigen.

Wenn der Rohüberschuß mit einer Zunahme um 15,8 v. H. auf 290,3 (250,6) Mill. stärker gestiegen ist als der Umsatz, so nimmt das kaum wunder. Mit der Kostendegression beim Personalaufwand scheint es zwar vorbei zu sein; dieser stieg um 15,8 v. H. auf 134,9 (116,5) Mill. Dafür ist aber die Verkaufs flache mit einer Zunahme um nur 4,9 v. H. auf 204 000 qm weit weniger stark gewachsen als der Umsatz. Das wird auch im laufenden Jahr anhalten. Während mit einer Vergrößerung der Verkaufsfläche um nur 15 000 qm gerechnet wird, ist der Umsatz in den ersten fünf Monaten um gut 10 v. H. gestiegen, obwohl der Winterschlußverkauf, wie freimütig gesagt wurde, ein Mißerfolg war.

Große Expansionspläne hat man beim Kaufhof gegenwärtig nicht; das Schwergewicht liegt auf dem Umbau und der Erweiterung bestehender Häuser. Dennoch werden die Investitionen im laufenden Jahr nicht unter den 87 Mill. DM liegen, die für 1959 als Zugang im Anlagevermögen ausgewiesen werden.

In der Bilanz hat sich das vergrößerte Geschäftsvolumen diesmal recht kräftig niedergeschlagen. Das Anlagevermögen (alles in Mill. DM) stieg auf 237 (185) und nahm damit weit stärker zu als die eigenen Mittel, die nunmehr aus 105 (90) Grundkapital und 53 (42) Rücklagen bestehen. Das Umlaufvermögen erhöte sich dagegen nur auf 155 (149); die eng mit dem Umsatz verbundenen Vorräte stiegen allerdings auf 68,5 (56). Durch Rückflüsse von 7er-Darlehen verminderten sich die Wertberichtigungen auf 13,5 (19,2). Auf der anderen Seite würden, die Rückstellungen auf 60,9 (48) und die Verbindlichkeiten auf 129,6 (110) aufgestockt. In der starken Zunahme der Rückstellungen wird man wohl nicht zu unrecht einen Teil der neu geschaffenen stillen Reserven suchen. Der Reingewinn entspricht mit 15,60 (111,55) dem Dividendenerfordernis. H.g.k.