Von Marcel Reich-Ranicki

Die meisten bemerkenswerten Erzähler Amerikas, die in den fünfziger Jahren debütierten, schreiben nicht gerade modern. Gewiß bezweifelt niemand, daß der Perspektivenwechsel und das Assoziationsprinzip, die Rückblendetechnik und die Simultanität und manche andere Praktiken des Romans unseres Jahrhunderts höchst bedeutende Errungenschaften sind. Obwohl sie meist etwa dreißig bis vierzig Jahre zurückliegen, werden sie immer noch als „modern“ bezeichnet, weil es eben neuere Errungenschaften von ähnlicher Bedeutung im Bereich der erzählenden Prosa kaum gibt.

Viele Autoren scheinen jedoch im Lande Virginia Woolfs, Dos Passos’ und William Faulkners – und ganz bestimmt nicht nur dort – der komplizierten Struktur dieses sogenannten modernen Romans etwas überdrüssig geworden zu sein. Die Vorliebe für die handfeste realistische Geschichte, für den traditionellen, schlicht anmutenden Roman mit dem streng zeitlichen Handlungsablauf ist offensichtlich und sollte als Symptom nicht unterschätzt werden.

Man erzählt also, wie es in der guten alten Zeit üblich war. Gemächlich schildert der Autor Straßen und Häuser, ein Wohnzimmer und einen Laden, Möbel und Kleider. Er beschreibt, wie seine Helden aussehen und sich benehmen, er kommentiert ihre Gedanken und Worte, ja, er schämt sich nicht einmal der primitiven, unmittelbaren Charakteristik.

Einer dieser neuen amerikanischen Erzähler, die sich um die Errungenschaften des Romans unseres Jahrhunderts herzlich wenig kümmern, ist der bereits 46 Jahre alte, aber bei uns bisher gänzlich unbekannte Bernard Malamud, Er wuchs in einem Armenviertel New Yorks auf und war später lange als Lehrer an einem Provinz-College tätig. Der „National Book Award“, den er 1958 für einen Kurzgeschichten-Band erhielt, lenkte die Aufmerksamkeit auch auf seine früheren Bücher, vor allem auf –

Bernard Malamud: „Der Gehilfe“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin; 298 S., 15,80 DM.

Die Heldin dieses Romans empfiehlt ihrem weniger belesenen Freund drei Bücher: „Madame Bovary“, „Anna Karenina“ und „Schuld und Sühne“. Es heißt, „daß sie jedes dieser Bücher mit den gelblichen Seiten behandelte, als halte sie Werke des allmächtigen Gottes in ihren ehrfürchtigen Händen“. Damit hat sich Malamud unmißverständlich zu seinen Vorbildern bekannt.