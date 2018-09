Erdlawinen verschlangen Dörfer –

Inseln versanken – Neue Vulkane brachen auf

Von Ortwin Fink

"Die größte Katastrophe der Weltgeschichte seit Beginn der Erdbebenregistrierung", so hat du Observatorium der Universität Santiago im Geschichtsbuch-Stil vorsichtig die titanischen Kräfte rubriziert, die am 21. Mai und an den folgenden Tagen mit nicht minder starken Erdstößen Chile zu zwei Dritteln in Trümmer legten. Heute, wo schon ein gewisser Überblick durch die – immer noch spärlichen – Nachrichten aus Chile möglich ist, dürfen die Historiker, um ihre Chroniken auf den neuesten Stand zu bringen, bereits formulieren: Das Erdbeben in Chile war die größte Naturkatastrophe der Weltgeschichte seit Beginn der Geschichtsschreibung.

Keine glaubwürdige Überlieferung weiß von gleichartigen Geschehen zu berichten: Mehr als ein Dutzend Städte sind völlig zerstört; acht Vulkan, seit fünf Jahrzehnten ruhig, wurden wieder tätig, zwei neue von gewaltiger Kraft erhoben sich plötzlich auf freiem Feld; ganze Berge lösten sich zu Erdlawinen auf; Flutwellen von zehn Meter Höhe drangen weit ins Land und rissen fort, was die Erdstöße überstanden hatte; Erdlawinen schütteten Täler zu, verschöben Seen und stauten neue auf; schmale Küstensäume und Inseln sind im Meer versunken, neue Inseln aufgetaucht; wichtige Industrien, vor allem Bergwerke, wurden vernichtet; in mehreren Gebieten senkte sich die Erde um mehrere Meter, auf einer 40 Kilometer langen Strecke gar um über 300 Meter. Die Erde hat ihr Antlitz geändert.

Ortsangaben, Daten, Namen, Anzahl und Größe? Bis heute vermag noch niemand die topographischen Veränderungen in Chile zu bezeichnen. Noch immer mangelt es an Nachrichtenverbindungen mit den dünn besiedelten Gebieten im Süden des Landes, das die Chilenen selber "den letzten Winkel der Welt" nennen, und die wenigen genauen Angaben geraten in die Frisiermaschine einer eigens eingerichteten Zensurstelle der Regierung, die ihre Untertanen damit vor Mutlosigkeit und Angst schützen will.

Zwei Millionen Menschen, ein Viertel der Bevölkerung Chiles, sind obdachlos. Tote? Gerade hier ist die Nachrichtenzensur besonders streng.