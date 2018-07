Inhalt Seite 1 — Soziale Unzufriedenheit in Frankreich Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. K. Paris, im Juni

Wirtschaftskenner in Frankreich nehmen an, daß die Streiks in der Woche nach Pfingsten ihren Höhepunkt erreicht hatten und bald – im Hinblick auf die Sommerferien, die man auf keinem Fall wegen Geldmangels verpassen möchte – wieder abflauen werden.

Daß es zu einer solchen Verschärfung des sozialen Klimas in Frankreich kommen konnte, hat verschiedene Gründe.

Wie schon so oft in der Vergangenheit, ist in erster Linie in den Staatsbetrieben die Unruhe groß. Es ist auch in Frankreich, wie in den meisten anderen Ländern, so, daß die von der öffentlichen Hand gezahlten Gehälter und Löhne hinter denen der Privatwirtschaft zurückgeblieben sind. In Zeiten besonders starker Wirtschaftsexpansion verstärkt sich die Diskrepanz zwischen privaten und öffentlichen Löhnen noch mehr. Auch in Frankreich war dies in den letzten eineinhalb Jahren der Fall, obgleich die Wirtschaftsexpansion sich in ziemlich ruhigem Tempo entwickelt. Der Staat ist der Patron von ungefähr zwei Millionen Angestellten und Arbeitern, also der größte Arbeitgeber des Landes. Tatsache ist aber auch, daß die Regierung de Gaulle–Debre, die den Staat repräsentiert und also auch den Staatsbetrieben vorsteht, ihre Aufgaben und Pflichten auf diesem Gebiet stark vernachlässigt hat. Es ist bekannt, daß de Gaulle verabscheut, sich mit derart „irdischen“ Dingen zu beschäftigen. So erhielten auch seine Minister keine Direktiven und ließen die Dinge versanden.

Während im privaten Sektor die Kaufkraftverminderung, die zwischen Anfang 1957 und Mitte 1959 von Regierungsseite auf 5 v. H., von Gewerkschaftsseite auf 10 bis 12 v. H. geschätzt wird, durch neue Lohnabmachungen zum größten Teil wieder aufgeholt wurde, sind die staatlichen Löhne mehr oder weniger auf ihrem alten Stand stehengeblieben. Auch die von der Regierung im Anschluß an die Sanierungsmaßnahmen verabschiedeten Lohnaufbesserungspläne für die nächsten achtzehn Monate vermögen den Lohnrückstand im staatlichen Sektor nicht aufzuholen.

Lohnaufbesserungen wären daher durchaus am Platz gewesen, aber wie schon oft, hat sich die französische Regierung dazu erst entschlossen, als die soziale Krise ihren Höhepunkt erreichte und starke Verbitterung zurücklassen muß. Sie hat bisher die These vertreten, daß die Lohnerhöhungen ein Prozent im Vierteljahr nicht übersteigen dürfen, wenn die innere Finanzstabilität nicht wieder gefährdet werden soll. So einfach liegen jedoch die Dinge nicht, da die Lohnforderungen in den einzelnen Lohnkategorien ganz verschieden sind und überdies von einer Vielheit von rivalisierenden Gewerkschaftsorganisationen verfochten werden.

So mag es durchaus verständlich erscheinen, daß die Fahrer der Pariser Autobusse, die viele Stunden am Tag sich in dem Höllengewirr des Pariser Straßenverkehrs zurechtzufinden haben, gegenüber den Zugführern der Pariser Untergrundbahn, die ein relativ ruhiges und weniger anstrengendes Arbeitspensum haben, nicht benachteiligt werden. Aber die Metrozugführer beharren, weil dies nun einmal so vor 30 oder noch mehr Jahren beschlossen wurde, auf ihrem Lohnvorsprung. Anderswo wird die Pensionierung mit 35 Jahren ode die Rückkehr zum effektiven 40-Stundentag ohne Lohnverminderung gefordert, was wiederum die Regierung nicht akzeptieren kann, weil dann sofort weitere hunderttausend Staatsangestellte anderer Betriebe und in andersgearteten Arbeitsverhältnissen eine ähnliche Vergünstigung fordern würden.