Folgende Thesen wurden in der ersten Folge dieser Serie „Wie man in Deutschland Chemie studiert“ vertreten: Die Überfüllung des Chemiestudiums ist ein Glücksumstand, weil der Bedarf an Chemikern bei weitem nicht gedeckt ist; in der Welt ist heute nicht mehr die deutsche, sondern die angelsächsische Chemie tonangebend; Haupttriebfeder der Hochschulchemie ist die Wirtschaft, doch in den Beziehungen zwischen Hochschule und Industrie herrschen kaufmännische Gesichtspunkte vor, zudem klafft zwischen beiden ein Graben des Dünkels; Nachwuchschemiker kommen an den deutschen Hochschulen nicht zum Zug; zum Schaden der Studenten wird die Fachunterteilung an der Hochschule von dem Prestige der jeweiligen Lehrstuhlinhaber bestimmt; die für Nichtchemiker bestimmten Grundvorlesungen sind an sich überflüssig und verschleißen, durch dauernde Wiederholung; die Bedeutung eines Chemikers wird leider auch an dem Umfang seiner außerakademischen Managertätigkeit gemessen.

Auf dem Deutschen Studentenkongreß in Berlin fiel das Wort: „Was sollen wir mit Lehrern anfangen, die sich fünf Tage in der Woche autoritär gebärden und einen Tag pflichtschuldigst in Demokratie machen?“ Dies trifft für die Chemie nicht zu: Der Autor dieser Zeilen hat bisher keinen Chemiedozenten angetroffen, der sich nicht sechs Tage in der Woche autoritär gebärdete.

In der Hochschulchemie gibt es die denkbar perfekteste Klassengesellschaft. Sie besteht aus den a) Praktikanten, b) Diplomanden, c) Doktoranden, d) Assistenten, e) Nichtordinarien, f) Ordinarien.

Zwischen diesen Klassen bestehende menschliche Beziehungen sind verpönt. Wo sich solche unter dem Einfluß des Alkohols oder der Zugehörigkeit zu außerfachlichen Vereinen etwa bilden, werden sie vom akademischen Alltag häufig wieder zersetzt. Das Gefühl für das, was oben ist, wie für das, was unten ist, tragen die Glieder dieser Hierarchie ebenso fest in sich eingepflanzt wie die Embryos in Huxleys Brave New World. Nicht nur die obersten, sondern die mittleren Kasten schon sind tragende Säulen dieser Apartheid. Beruflich ist jede Kaste der nächsthöheren hörig. Dies bringt der Studiengang mit sich, den wir nach diesem Exkurs in die chemische Soziologie weiterverfolgen wollen.

An Stelle der Monstre-Kollegs sind in den USA längst kleinere Arbeitsgruppen unter der selbständigen Leitung jüngerer Dozenten erprobt, weil so die Behandlung des Stoffes ohne Einbuße an Umfang methodisch auf die Bedürfnisse der Hörer ausgerichtet und der unmittelbare Kontakt zwischen Lehrer und Schüler der Klärung des jeweils Unverstandenen nutzbar gemacht wird.

Dieser mehr der Form des Seminars zuneigende Unterricht wird bei uns stiefmütterlich behandelt, obwohl er gerade in der modernen Chemie einzig sinnvoll wäre. Der Dozent muß heute leider schon in Anfängerkolloquien mit Fragen rechnen, auf die er nicht vorbereitet ist. Wo käme aber die deutsche Akademie hin, wollten ihre Lehrer schon vor Anfängern den Nimbus ihrer Allwissenheit preisgeben?

Also überläßt man die leidigen Kolloquien entweder den jüngsten Assistenten – oder aber es geht zu wie in den Fragestunden des Obersten Sowjets: Da sehe jeder zu, daß er nichts Unrechtes frage, wo er nicht Spott und Hohn, in schlimmeren Fällen Parteifeme riskieren möchte. Erst in Gastvorlesungen von USA-Dozenten läßt sich ermessen, wie stickig die Luft unserer Hörsäle ist.