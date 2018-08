Seit dem Fahrplanwechsel (29. Mai) ist Hamburg Heimatort nicht nur von sechs der schnellsten 16 Bundesbahnzüge, sondern sogar des schnellsten unter ihnen, des „Parsifal“, der Hamburg bei knapp zehn Stunden Fahrtdauer mit Paris verbindet. (Vor 40 Jahren brauchte das Verkehrsflugzeug noch mehr Zeit als heute der F-Zug...) Die Bundesbahn will bei diesen Leistungen nicht stehen bleiben. Wenn die Elektrifizierung bis nach Hamburg vorgedrungen ist, werden weitere F-Züge über 100 km Reisegeschwindigkeit erreichen. Hamburg ist weiterhin Mittelpunkt mehrerer Autoreisezüge, die die Bundesbahn mit wachsendem Erfolg einsetzte, um neue Kunden, zu gewinnen, denen es angenehm ist, morgens ausgeschlafen in ihren Wagen umzusteigen, der im gleichen Zuge sozusagen „aufgegeben“ mitfuhr. Der jüngste dieser Autoreisezüge ist der Kattegat-Expreß, der von Frederikshavn-Hafen nach Hamburg fährt und hier Anschluß an das nach West- und Süddeutschland ausstrahlende Netz findet. Man kann also in Hamberg den Tag über Gast sein und eine zweite Nacht auf dem langen Anfahrtweg nach der Schweiz und Italien schlafend zurücklegen, den eigenen Wagen mit dabei, „hinter sich“ auf der Achse... H.M.