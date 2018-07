Für den Dienst in der Polizeifruppe des Bundes werden junge Männer zwischen 18 und 24Jahren eingestellt — als Offizieranwarfer Abiturienten bis zu 25 Jahren. 8ei günstigen Aufstiegsmöglichkeiten werden gutes Gehalt, vielseitige technische Schulung und Berufsförderung geboten. Bewerbungsunterlagen und Auskünfte unverbindlich durch die Grenzschufzkommandos in gehört zu den führenden Unternehmen der deutschen Elektroindustrie und erstellt Anlagen, Maschinen, Geräte und Zubehör zur Erzeugung, Umformung, Fortleitung und Anwendung elektrischer Energie in Industrie und Haushalt und befaßt sich mit elektrischer Regelungs, kontaktloser Steuerungs- und Fernwirktechnik. Auch auf dem Gebiete der Erschließung des Atoms als neuer Energiequelle ist die Firma maßgeblich tätig. In ihren Fertigungsstätten in Mannheim, Heidelberg, Eberbach, Ladenburg, Lampertheim, Großauheim b. Hanau, Dortmund, Köln, Saarbrücken und Augsburg und in ihren Verkaufsbüros in allen bedeutenden Städten des Bundesgebietes bietet sie laufend der Fachrichtungen Elektrotechnik und Maschinenbau mit oder ohne Berufserfahrung interessante Tätigkeiten in Entwicklung Konstruktion Fertigung und hat insbesondere folgende Stellen zu besetzen: Fachrichtung Elektrotechnik für die Durchführung von Prüfungen und Versuchen an Hochspannungsgeräten, Transformatoren und Meßwandlern in Mannheim Für die Schaltgerätefertigung in Großauheim: lerer und kleinerer Serien. Gesucht wird ein Fachmann, der bereits über Erfahrungen in der Automatisierung von mechanischen Werkstätten verfügt Für die Haushaltsgerätefertigung in Großauheim: por, dem Spritzen von Polystyrol und dem Vakuumverformen von Polystyrol. Bewerbungen erbitten wir an Sals Bauleiter bzw. Bauführer der sich vorwiegend mit planerischen Dingen befassen soll, sowie evtl auch jüngere Dipl Landwirte und mit Erfahrung in allen Arbeiten der Flurbereinigung. Angebote unter ZR 2396 an DIE ZEIT, Hamburg l, Pressehaus. Montage Projektierung Vertrieb oder Diplom Ingenieure mit Laborpraxis, jedoch nicht Bedingung für die Kunststoffverarbeitung mit Erfahrung in der Verarbeitung von StyroBewerber muß über umfassende Kenntnisse auf dem beschriebenen Gebiet verfügen und in der Lage sein, einer größeren Belegschaft vorzustehen für die Haushaltsgerätefertigung mit besonderen Kenntnissen in der spanlosen Formung und der Montage von Kühlschränken und Elektroherden zur Überwachung des rationellen Durchganges von Fertigungsmaterial zur Festlegung bereits bestehender Arbeitsverfahren in Form von Arbeitsunterweisungen für den Kleinserienbau von Haushaltsgeräten für Entwicklungsarbeiten an Haushaltsgeräten mit Kenntnissen in der spanlosen, spangebenden und Kunststoffertigung mit Erfahrung in der spanlosen Formung. Bewerber muß in der Lage sein, Blechkonstruktionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchzuführen und sollte aufgeschlossen sein für moderne Formsn für die Haushaltswärmegerätefertigung, hauptsächlich spanlose Formung zur technischen Entwicklung von Haushaltsgeräten für spanlose Verformung, welcherin der Lage ist, nach Vorgängen und Konstruktionszeichnungen Arbeitspläne auszuarbeiten welcher Detailfragen bei der Entwicklung von Haushaltsgeräten selbständig lössn und Modelle anfertigen kann für die Durchführung von Messungen aller Art an Haushaltsgeräten 0ngfür Röntgendiagnostik und Labor z. 1. 7. 1960 gssucht von Kreiskrankeahaus (20a) DannenbergElle. Bezahlung nach TOA VIb und Zulage für lereitschaftsdienst. Bewerbungen mit den übl. Unterlagen und einem neueren Lichtbild umgehend erbeten an Chefarzt Dr. Otte.

sind für die Einsender werivoi] und oft unersetzlich. Wir bitten deshalb, eingesandte Zeugnisabschriften und sonstige Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden, unverzüjlich zurückzusenden.

Wir suchen zun baldigen Eintritt Maschinenbau, mit geeigneter Praxis im Bau und Betrieb von Dampfkesseln.

Maschinenbau, Vorbildung Kraftfahrzeugtechnik mit abgeschlossener Lehre fürEinsatz als selbständig i n Außendienst arbeitende Prüfer auf alhn Gebieten des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen. Duisburg, Börstnstr. 10 — Tel. 20341 abteilung Er soll das Aufgabengebiet Planung und Überwachung der Verladevorgänge von Geräten bis 220 t Einzelgewicht und der Herstellung von Verpackungen ür In- und Auslandslieferungen, auch gasdichter Verpackungen, verantwortlich übernehmen und muß mit den einschlägigen Vorschriften vertraut sein, Bewerbungen unter ZS 2397 an DIE ZEIT, Hamburg l, Pressähaus Wir suchen für die Fabrikation von Kontrollgeräten der Kälte- und Rejeltechnik für Schnitt- und Stanzwerkzeuge, Vorrichtungen und Sondermaschinen.

Ferner stellen wir mit REFA Ausbüdung und mindestens Sjähriger Praxis für Rationalisierimgsaufgaben ein, Es wird ein Interessantes Arbeitsgebiet mit guten Entwidclungsmöglichkeiten geboten. Unser Werk hat ein gutes Betriebsklima,5 Tage Woche und eigene Werkskfiche. Bewerbungen frühestens Eintrittstermin erbeten an Personalabteihmg Für interessante Planungs- und Konstruktionsaufgaben für Hüttenwerksanlagen einschl. Walzwerksbetrieben stellen wir ein Bewerbungen mit allen erforderlichen Unterlagen bitten wir einzureichen an !mit, den üblichenUnterlagen und Personalabteilung Salzgitter Drüttel Wir suchen für unsere Kranbau Projektabteilung als Offertsachbearbeiter.

Konstruktionspraxis im Kranbau oder auf ähnlichem Arbeitsgebiet ist erforderlich.

Bewerbungen mit Angaben über den beruflichen Werdegang und beigefügte Zeugnisabschriften bitten wir zu richten an: KAMPNAGEL AKTIENGESELLSCHAFT (vormals Nagel & Kaemp) Hamburg 39, Jarresstraße 26 Vielseitige Statik- und Konstruktionsarbeiten.