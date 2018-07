Die Gothaer Feuer Versicherungsbank aG (Köln) machte im Berichtsjahr weitere gute Fortschritte. Die Beitragseinnahme erhöhte sich von 69,5 auf 78,0 Mill. DM. Einschließlich der Beitragseinnahme der Gothaer Transport- und Rückversicherung AG ist die Beitragseinnahme 91,1 Mill. DM. Kapitalanlagen nahmen von 60,0 auf 71,9 Mill. DM wiederum beachtlich zu. Der Reingewinn beträgt 3,1 (2,5) Mill. Davon werden überwiesen 2,0 Mill. der satzungsmäßigen Überschußrückstellung zur späteren Verteilung an die Mitglieder. Nunmehr belaufen sich die Rücklagen auf 11,8 (10,4) Mill. In 1959 wurden an die Mitglieder rückvergütet rund 1,7 (1,2) Mill. an satzungsmäßigem Überschuß in einigen günstig verlaufenen Sachzweigen und 1,6 (1,3) Mill.) an Bonus im Kraftverkehr-Geschäft.

Der Schadenverlauf war im allgemeinen wieder zufriedenstellend. Die Geschäftsjahresschäden erforderten insgesamt 40,5 (36,1) Mill., für eigene Rechnung 25,8 (22,5) Mill. An Garantiemitteln und Reserven verfügt die Bank über 72,7 (61,6) Mill. Im Geschäftsjahr 1960 brachten die ersten drei Monate einen wesentlich höheren Beitragszuwachs als der gleiche Zeitraum des Vorjahres.

Die Gothaer Allgemeine Versicherung A.G. betreibt als Tochtergesellschaft der Gothaer Lebensversicherung a3 mit gemeinsamem Außendienst die Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Transport-Versicherungszweige und erzielte im Geschäftsjahr 1959 eine Neuprämie von rund 8 (6,8) Mill. DM. Die gesamte Prämieneinnahme stieg von rund 21 Mill. auf rund 24,5 Mill. DM (plus 17,5 vH). Der Schadenverlauf war in allen Versicherungszweigen befriedigend.

Bei der Gothaer Lebensversicherung aG war 1959 der Antragszugang mit 300,6 Mill. DM Versicherungssumme (+55 vH) ein absoluter Rekord. Der Gesamtzugang an abgeschlossenen Versicherungen betrug rund 288,0 Mill. (plus 62 vH). Der Bestand an Versicherungssumme betrug 1397 Mill. DM und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahre um 17,9 vH. Der Abgang durch Sterbefälle, Abläufe und vorzeitigen Abgang war – gemessen am mittleren Versicherungsbestand – wiederum günstig. Kapitalerträge wuchsen auf 17 (15) Mill. – Die Versicherungsleistungen erforderten 29 (26) Mill.; davon entfielen 11,4 Mill. auf Überschußanteile, die im Berichtsjahre an die Versicherten ausgeschüttet werden konnten. Der Überschuß stieg um 2,9 auf 15,6 Mill. nach Zuweisung dieses Überschusses und nach Abzug der 11,4 Mill. DM gewährter Überschußanteile stieg die Rückstellung für Beitragsrückerstattung auf 47,3 Mill. DM an.

Die „Albingia“ Versicherungs-AG (Hamburg) hat im abgelaufenen (60.) Geschäftsjahr ein gutes Ergebnis erzielt, das wiederum in erster Linie zu kräftiger Stärkung der freien Rücklagen verwendet wurde. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer erhöhten Dividende von 15 vH (Vorjahr: 12 und 2 Bonus) vorgeschlagen. – Die Beitragseinnahmen stiegen auf mehr als 112 Mill. (95,5) DM an. Die Vermögensanlagen nahmen von 100 auf 117,8 Mill. zu; entsprechend vermehrten sich die Vermögenserträge.

Bei der „Albingia“ Lebensversicherungs-AG betrug 1959 der gesamte Neuzugang 97,6 Mill. DM; der Versicherungsbestand erhöhte sich um 26,5 vH auf 322,7 Mill. Die Beitragseinnahmen stiegen auf 13,9 (11,3) Mill. Vermögensanlagen nahmen um 40 vH auf 30,5 Mill. zu. Dividende unverändert 8 vH.

Der Württembergische Versicherungsverein a. G. (Stuttgart) hat zum Jahresende 1959 einen Versicherungsbestand von 468,5 Mill. erreicht. Damit konnte der Bestand innerhalb der letzten sechs Jahre mehr als verdoppelt werden. Der Nettozugang war 53,4 Mill. DM. Die Beitragseinnahmen betrugen 24,4 Mill. DM, was einer Steigerung von 12 vH gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Kapitalanlagen sind um 8,1 Mill. auf 57,2 Mill. angewachsen. Der rechnungsmäßige Überschuß stieg auf 4,8 (4,6) Mill. Der Überschuß wurde fast ganz der Gewinnrücklage der Versicherten zugeführt, die sich damit auf 4,7 Mill. DM stellt. – In den ersten Monaten des neuen Jahres ist der Versicherungsbestand auf über 495 Mill. DM angewachsen.