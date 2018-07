Die Continental Gummi-Werke AG will künftig mehr Kunstkautschuk verarbeiten. Das erfordert, ebenso wie die notwendige Umstellung auf vollmechanisierte und automatisierte Arbeitsverfahren, in den nächsten Jahren noch höhere Investierungen als in der Vergangenheit (1959: rund 42,6 Mill. DM). Der Netto-Anlagenzugang seit der Währungsreform, überwiegend aus Abschreibungen finanziert, betrug rund 305 Mill. DM. Es wird eine Kapitalerhöhung um 27,625 Mill. DM auf 138,125 Mill. DM vorgeschlagen (Hauptversammlung am 27. Juni); zur Abrundung auf 140 Mill. DM sollen 1,875 Mill. genehmigtes Kapital zur bestmöglichen Verwertung geschaffen werden.

Wie schon gemeldet, wird für 1959 eine auf 16 (i. V. 15) vH erhöhte Dividende Grundkapital vorgeschlagen. Die diesmalige Erhöhung der Dividende um nur 1 (i. V. 3) vH wird vom Vorstand im Blickwinkel der Dividenden-Kontinuität gesehen, im Hinblick auf die gleichzeitig vorgeschlagene Kapitalerhöhung 4 zu 1. Außerdem erhalten die Aktionäre 1 vH (einkommensteuerfrei für die Empfänger) aus dem Treuhandvermögen nach der Dividendenabgabeverordnung. – Mit der Abwicklung und der Zuteilung der Ablösungsschuld (Treuhandvermögen aus dem Anleihestock) ist voraussichtlich erst im Jahre 1961 zu rechnen.

In den ersten fünf Monaten des neuen Geschäftsjahres ist der Umsatz wertmäßig gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres weiter um 14 vH gestiegen (Umsatz 1959: rd. 793 Mill. DM). Im Berichtsjahr ist bei voller Auslastung der Produktionskapazität – zum Teil mußten erhebliche Lieferfristen in Kauf genommen werden – der Mengenumsatz um 15,6 (i. V. 10,4) vH, der Wertumsatz um 14,8 (8,2) vH gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Schwerpunkt des Inland-Reifenumsatzes war nach wie vor das Fabrikengeschäft (Erstbereifung). Die Umsatzzunahme in Lastwagenreifen lag erheblich über der Durchschnittsquote. Das technische Geschäft hat sich am Gesamtumsatz mit seinem Anteil knapp behauptet. Der Wertanteil des Exportumsatzes lag mit 15,3 (15,1) vH etwas über dem Vorjahr, der Mengenanteil stieg auf 17,1 (16,6) vH; die Gewinnspanne im Exportgeschäft wird als mäßig bezeichnet. Vom Gesamtkautschukverbrauch entfielen 34,2 vH auf Kunstkautschuk. Da erhebliche Beträge ständig für die Forschung aufgewendet werden müssen, hat die Verwaltung aus dem Jahresertrag 1959 eine Rücklage für Forschung und Entwicklung von 5 Mill. DM gebildet.

In der Bilanz (in Mill. DM) steht nach wieder hohen Zugängen von 42,62 (43,65) und nach 33,64 (31,13) Abschreibungen das Anlagevermögen mit 140,17 (131,53) zu Buch. Das höhere Geschäftsvolumen kommt nicht nur in dem insgesamt auf 212,29 (194,88) erhöhten Umlaufvermögen zum Ausdruck, sondern auch in dessen einzelnen Positionen, wobei Vorräte leicht zurückgingen auf 87,87 (89,82), während Warenforderungen gestiegen sind auf 72,13 (63,25) und Wechsel auf 20,08 (15,48); auch Bankguthaben waren höher mit 18,44 (14,02). Andererseits betrugen Verbindlichkeiten 69,79 (65,48). Unter den auf 102,82 (87,34) erhöhten Rückstellungen sind rd. 2,23 Zugang für Versorgungsleistungen, während die rd. 13,26 höheren sonstigen Rückstellungen (67,54) für noch nicht feststehende Steuerverpflichtungen, Wagnisse aus Einkaufsverträgen und noch offene Risiken aus Kriegsfolgelasten gebildet wurden. V.W.