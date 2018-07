Diese Artikel-Folge stellt das Studium der Chemie dar, wie es ein Student erlebt hat, der heute Privatdozent seines Faches ist und damit als nicht unqualifiziert gelten darf. Zuletzt war dabei von den chemischen Praktika die Rede, Präparierkursen, deren pädagogischer Wert nicht über alle Zweifel erhaben scheint – unter anderem auch deswegen, weil manche chemischen Verbindungen, die Studenten dort herstellen müssen, auch in einer Drogerie käuflich erworben werden können.

Die Bibel dieses Präparierkurses ward geschrieben von einem Mann namens Gattermann, welcher ein sehr fortschrittlicher Chemiedozent des fin de siècle war, als solcher auch kugelfest und sehr unempfindlich gegen nitrose Gase und Blausäure. Und nun wird der deutsche Chemiker, verdammt in alle Ewigkeit, nach Gattermann präparieren lernen.

Den Ernst des Chemiker-Lebens lernt er erst im vierten organischen Semester bei den „Literatur-Präparaten“ kennen. Diese Präparate unterscheiden sich von den „Gattermännern“ dadurch, daß sie nicht in der Drogerie erhältlich sind. Auch ist moderne Methodik bei ihrer Herstellung oft nicht zu umgehen. Und vor allem: Die Doktoranden und Assistenten brauchen die so entstandenen Präparate oft für eigene Weiterverarbeitung. Das gibt Druck. Besonders wenn der betreffende Assistent oder Doktorand sich außerstande fand, die Darstellung des Präparates selber zu bewältigen, aus Mangel an Zeit oder wegen inhärenter Explosionsgefahr. Insgesamt ist aber die Abhängigkeit vom Assistenten hier nicht mehr so drückend wie in den anorganischen Semestern. Denn der Praktikant von heute ist der Doktorand von morgen und als solcher vielleicht ein ganz nützlicher Arbeiter.

Satzungsgemäß soll der Chemiker nach diesem organischen Praktikum reif zur selbständigen Arbeit sein, und er hat sich über diese Reife während der restlichen sechs oder acht Semester bis zur Promotion unentwegt „auszuweisen“.

Damit ist es an der Zeit, von den Examina zu reden.

Es war einmal die sogenannte akademische Freiheit. Wer wollte, ging studieren und machte, wann es ihm paßte, sein Examen, sofern er nicht durchfiel. Damit war er ein Doktor und gesellschaftsfähig.

Wer damals studierte, hatte meist auch Geld und konnte das, was mit heißem Bemüh’n er anrichtete, auch bezahlen.