Rohrleitungen für Westeuropa – 1 und ihre Folgen für Energie und Verkehr

Von Jacques Stohler

Die Welt erlebt in diesen Jahren einen zweiten „Ölrausch“, stellt der junge Nationalökonom Hellmuth Stefan Seidenfus in einem soeben erschienenen Werk über die Zusammenhänge zwischen „Energie und Verkehr“ (Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen, herausgegeben von der List Gesellschaft) zum Abschluß seiner Betrachtungen fest. Die Studie, die vor kurzem von maßgebenden Wirtschafts- und Verkehrsfachleuten aus acht europäischen Ländern einer Diskussion über die Perspektiven der Energie- und Verkehrswirtschaft zugrunde gelegt wurde, untersucht einige jener Impulse, welche die Struktur der europäischen Wirtschaft im Lauf der kommenden Jahre mit beeinflussen werden,

Europa ist, mit einiger Verzögerung, im Begriff, dem Erdöl jenen Platz zu konzedieren, den dieser Energieträger in der amerikanischen Wirtschaft schon seit vielen Jahren einnimmt. Die Mineralölindustrie hat die wichtigsten Brückenköpfe schon besetzt; die ölwelle wird sich nicht mehr eindämmen lassen, bevor ein neues Gleichgewicht auf dem Energiemarkt erreicht ist, das die wirtschaftlichen Vorzüge des Erdöls voll berücksichtigt. Es scheint, daß wir vor dem wirtschaftlichen Einsatz der Kernenergie erst noch den zweiten Ölrausch durchstehen müssen.

Neue Erzeugungszentren

1955 betrug die Kapazität der Raffinerien, die den Ausstoß an Mineralölprodukten bestimmt, im westlichen Kontinentaleuropa knapp 90 Mill. t. Schon Ende dieses Jahres soll sich diese Kapazität verdoppelt haben. Zahlreiche Raffinerien werden zur Zeit ausgebaut, so daß sich gegenwärtig folgende Schwerpunkte der Kapazität abzeichnen: Rotterdam, Antwerpen, Kölner Raum, Gonfreville und Sizilien. Aber noch stärker wird die geographische Lage der Raffinerie-Schwerpunkte durch Neubaupläne verändert, mit deren Ausführung teilweise bereits begonnen worden ist.

Im Bau befindliche oder geplante Raffinerien