Für die schon vor einiger Zeit angekündigte Ausgabe von Berichtigungsaktien bei der Stahlholding der Gruppe Otto Wolff, der Eisen- und Hüttenwerke AG (Köln), ist jetzt die erste Voraussetzung geschaffen worden. Diese Gesellschaft, von deren Grundkapital in Höhe von 39,6 Mill. DM nur 9,9 Mill. DM im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse gehandelt werden (der Rest liegt also bei Otto Wolff in festen Händen), wies bisher ihre 50prozentige Beteiligung an der Neunkirchener Eisenwerke AG vormals Gebrüder Stumm (Neunkirchen/Saar) mit ganzen 2,5 Mill. DM aus. Das stand in krassem Widerspruch zum Produktionspotential jenes Unternehmens, und auch zu dem Grundkapital von 10 Mrd. ffrs. Darauf gründeten sich die Hoffnungen der Aktionäre, die unter anderem in einem Börsenkurs von über 570 vH zum Ausdruck kommen – für ein mit 6 vH Dividende bedachtes Papier sicher außergewöhnlich hoch.

Daß die Vermutungen, in dem Bilanzansatz für das Neunkirchen-Paket stecke eine erhebliche stille Reserve, durchaus richtig waren, zeigt der jetzt vorgelegte Abschluß für 1959. Auf die Neunkirchen-Beteiligung wurden nicht weniger als 96,5 Mill. DM zugeschrieben; sie erscheint also jetzt mit 99 Mill. DM. Gleichzeitig haben sich die Wertansätze für die beiden anderen Saar-Beteiligungen – Gebrüder Stumm GmbH, und Eisenwerk Fraulautern AG., Saarlouis (9,6 vH von 20,28 Mill ffrs) – um 0,26 Mill. DM erhöht. Somit stieg das Anlagevermögen auf 164 (67,25) Mill. DM; die Rücklagen nahmen entsprechend zu; sie betragen nunmehr mit 112,59 (16,06) Mill. DM nahezu das Dreifache des Grundkapitals.

Wenn nunmehr auch die Voraussetzungen für die Ausgabe von Berichtigungsaktien gegeben sind, so hat sich die Verwaltung doch über den Zeitpunkt nur vage und über den Umfang überhaupt noch nicht geäußert. In Köln ist man der Meinung, daß die Kenntnis des neuen DM-Grundkapitals der Neunkircher Eisenwerke sowie der Ertragslage bei Neunkirchen und der anderen großen Beteiligung, der Stahl- und Walzwerke Rasselstein/Andernach AG (Neuwied), ein weiteres Präjudiz für die Ausgabe der Berichtungsaktien gibt. In Neunkirchen ist man gegenwärtig dabei, die Franc-Schlußbilanz und die DM-Eröffnungsbilanz aufzustellen; die Holding drängt darauf, daß das noch im Laufe dieses Jahres geschieht. Was dabei herauskommt, steht für den Außenstehenden noch in den Sternen; die Verwaltung war nicht bereit, ihre eigenen Vorstellungen auch nur andeutungsweise zu umreißen.

Das gleiche gilt für die Ertragsentwicklung. Rosselstein hat auch im Geschäftsjahr 1958/59 (endend 30. September keine Dividende erwirtschaftet; der ausgewiesene Jahresgewinn von 0,19 Millionen DM wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Neunkirchen hat wie schon erwähnt, wegen der Währungsumstellung im Zuge der Saar-Rückgliederung noch keinen Abschluß vor. legen können; zuletzt sind (für 1958) auf die 10 Mrd. ffrs 8 vH ausgeschüttet worden, was bei der Holding zu einem Beteiligungsertrag von 2,56 Mill. DM führte. Zusammen mit den 0,24 Mill. DM, die die Gebrüder Stumm GmbH. abführte, standen 2,80 Mill. DM zur Verfügung, von denen 2,376 Mill. DM für die Ausschüttung einer Dividende von wieder 6 vH, die der HV am 30. Juni vorgeschlagen wird, bereitgestellt wurden. Im Gegensatz zu früheren Jahren verzichtet die Großaktionärin diesmal nicht auf eine Verzinsung ihres Kapitals.

Würde man die Produktions- und Umsatzentwicklung der beiden großen Beteiligungen in ihren letzten Geschäftsjahren als Maßstab für die zukünftigen Ertragsaussichten werten, dann wären die Erwartungen sicher nicht sehr hoch. Sowohl bei Neunkirchen als auch bei Rasselstein ging die Erzeugung zurück. Bei der Saar-Tochter hat das allerdings ausschließlich technische Gründe: dort wurde die Blockstraße neu gebaut, was vorübergehend zu Produktionseinschränkungen, führte. Im ersten Halbjahr lagen die Produktionszahlen über denen der gleichen Monate des Jahres 1958; in der zweiten Hälfte gingen sie stark zurück. So kam man im Werk Neunkirchen zu folgenden Ergebnissen (in 1000 t): Rohstahl 933 (920), Walzstahl 688 (712) und Koks 801 (919). Im Werk Homburg der Neunkircher Eisenwerke wurden insgesamt 180 000 (152 000) t produziert. Umsatzzahlen liegen nicht vor; der Umsatz ist aber entsprechend der Produktion zurückgegangen.

Rasselstein, an dem die Kölner Holding mit 75 vH des Grundkapitals von 56 Mill. DM beteiligt ist – der Rest liegt bei der August Thyssen-Hütte AG. (Duisburg-Hamborn) –, litt in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres unter der bekannten Flaute am Stahlmarkt, machte dann aber vom Frühjahr an gute Geschäfte, die bis heute angehalten haben und bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres anhalten werden. Rasselstein, gegenwärtig noch der größte deutsche Weißblechproduzent, erzielte bei einer Produktion von 375 000 (382 000) t Blech und Band sowie 184 000 (204 000) t Rohstahl einen Umsatz von 339,5 (361,8) Mill. DM.

Aber die Ergebnisse der letzten Geschäftsjahre sind sicher nicht typisch. Rasselstein hat gerade erhebliche Investitionsanstrengungen hinter sich, und in Neunkirchen ist mit dem Neubau der Blockstraße ein großer Schritt in Richtung auf eine grundlegende Modernisierung der Anlagen getan worden. Die Verwaltung der Eisen- und Hüttenwerke versicherte erneut, daß sie ebenso wie die jeweiligen Partner bei den Beteiligungen an Dividenden interessiert sei. Sie warnt jedoch gleichzeitig vor übertriebenen Hoffnungen im Hinblick auf die Kapitalberichtigung, über die wohl erst in der HV für 1960 Näheres zu hören sein wird. Die Tatsache, daß man mit dem Wertansatz für Neunkirchen an die Obergrenze des Zulässigen gegangen sei, dürfe – so sagten Vorstandsmitglied Prof. Dr. Gunther Hartmann und AR-Mitglied Otto Wolff von Amerongen – nicht als Präjudiz für die zukünftige Kapitalausstattung angesehen werden. G. H.