Was soll die außenpolitische Debatte des Bundestages bringen? Klarheit über die beiderseitigen Standpunkte? Der Standort der CDU ist klar: Unbeirrbares Festhalten am NATO-Bündnis mit all seinen Verpflichtungen einschließlich der Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen, konsequente Fortsetzung der EWG-Politik bei ernsthaften Annäherungsversuchen an die EFTA, kein Disengagement, keine Verhandlungen mit dem Ulbricht-Regime über gemeinsame Institutionen.