Von Edmund Winterhoff

Die in der vergangenen Woche bekanntgewordenen Pläne der Bundesbahn, die Tarife im Expreß- und Stückgutverkehr und die Fahrpreise im Berufs- und Schülerverkehr zu erhöhen, haben nun auch breite Bevölkerungsschichten unsanft mit einem Problem konfrontiert, das die Experten schon seit Jahren beschäftigt: das Problem der Sanierung der Bundesbahn. Dieses größte Unternehmen der Bundesrepublik arbeitet seit Jahr und Tag mit erheblichen Defiziten, die jährlich in mehrere hundert Millionen gehen und für die, Jahr um Jahr, der Steuerzahler geradestehen muß. Es steht fest, daß nun etwas geschehen muß. Das letzte Wort über die bei der Bundesbahn bestehenden Pläne ist zwar noch nicht gesprochen, aber einige unliebsame Überraschungen werden in Zukunft nicht zu vermeiden sein.

Bundeskabinett und Bundestag stehen vor der schwierigen Aufgabe, über die Vorschläge der „Brand-Kommission“ zur Sanierung der Bundesbahn zu beschließen, also zu jenem Gutachten über die Situation der Bundesbahn Stellung zu nehmen, das im Auftrag des Bundestages von einem Gremium von Verkehrsexperten unter der Leitung des CDU-Abgeordneten Brand vor drei Monaten erstattet worden ist. Die Beratung der Gesetze wird wohl erst in der nächsten Legislaturperiode zum Abschluß gebracht werden können. Indessen sind schon bald die ersten Maßnahmen zu erwarten; sie können richtungweisend werden. (Eine erste Stellungnahme des Kabinetts liegt seit vergangener Woche vor.)

Das Brand-Gutachten schlägt eine weitgehende Umgestaltung des Schienen-, Binnenwasser- und gewerblichen Straßenverkehrs vor. „Mit Nachdruck“ wird empfohlen, „entschlossen den Weg einer Heranführung des Verkehrs an die Marktwirtschaft“ zu beschreiten. Es sei anzustreben, allen Verkehrsunternehmen freie Entfaltungsmöglichkeiten im gegenseitigen Wettbewerb zu geben. Der Wettbewerb wird als eine Voraussetzung für die Gesundung der Bundesbahn bezeichnet.

Die Spitzenverbände der Wirtschaft haben dem Gutachten in diesem Punkt zugestimmt. Sie sind auch allgemein der Ansicht, daß die einzelnen Verkehrszweige das Recht erhalten müssen, ihre den Selbstkosten anzunähernden Preise selber festzusetzen. Dabei sollen sie den Gesetzen unterstehen, die auch in der gewerblichen Wirtschaft eine ruinöse Entartung der Konkurrenz verhüten. Subventionen sollen eingestellt, diskriminierende Auflagen und Belastungen beseitigt und die Ausgaben durch die Einnahmen voll gedeckt werden. Das hätte zur Voraussetzung, daß über die Wegekosten, die den Verkehrsunternehmen anzulasten sind, Klarheit geschaffen wird. Auch die erheblichen Unterschiede in der Besteuerung müssen beseitigt werden, und die Bundesbahn wird das in ihr investierte Kapital voll zu verzinsen haben.

Erst nach einer solchen Gleichstellung – betont insbesondere der Bundesverband der deutschen Industrie – kann sich durch die Beförderungspreise eine Verkehrsteilung vollziehen, welche die Vor- und Nachteile der einzelnen Verkehrsmittel unverfälscht widerspiegelt und ein volkswirtschaftlich optimales Verkehrsinstrument entstehen läßt. Tatsächlich würde jede Abweichung von dieser Forderung den Verkehrsablauf verzerren, dadurch die Kosten erhöhen und die Leistungen beeinträchtigen.

Wenn die Bundesbahn auch in Einzelheiten noch an liebgewordenen Denkgewohnheiten eines überdimensionalen Staatsbetriebs festhält, so stimmt sie den Grundsätzen des Brand-Gutachtens doch zu. Die Binnenschiffahrt und der gewerbliche Kraftverkehr dagegen verhalten sich ablehnend. Die Binnenschiffahrt ist Nutznießerin des „gemeinwirtschaftlichen Tarifsystems“ der Bundesbahn insofern, als darin die Beförderungspreise für Massengüter auf weiten Entfernungen stark überhöht sind, die nahen Entfernungen aber unter Selbstkosten bedient werden. Da die Binnenschiffahrt vor allem an der Beförderung von Massengütern auf weiten Entfernungen interessiert ist, erleichtern ihr diese Gepflogenheiten den Wettbewerb mit der Bundesbahn beträchtlich.