Wie die Phoenix Gummiwerke AG (Hamburg-Harburg) berichtet, hatte man 1959 – trotz erheblicher Erweiterung der Produktion – einige Mühe, alle Lieferwünsche zu erfüllen. Das gilt in erster Linie für den Absatz von Reifen, der „über das sonst gegebene Maß hinaus“ wuchs, zumal Erstausrüstungen für exportierte Autos „im wachsenden Umfang“ ins Ausland gingen. Nicht minder lebhaft war das Geschäft in Ersatzbereifung, speziell für Lastwagen, und hier besonders für Fahrzeuge der Bauwirtschaft. Daneben wurden (mehr noch als im Vorjahre) Fahrradreifen verlangt. Beim sonstigen Sortiment wuchs die Nachfrage nach technischen Artikeln im erwarteten Maße – abgesehen von geringeren Orders des Steinkohlenbergbaues an Förderbändern –, während auf dem Gebiet der Verbrauchswaren einige Sparten (leichtes Schuhwerk, Sportartikel) von den exzeptionellen Witterungsverhältnissen besonders provitierten, und dafür andere Sparten (Berufsschuhe, wasserdichte Stoffe) benachteiligt waren.

Das Exportgeschäft weitete sich aus, obwohl auch die Einfuhr (bei Verdoppelung der Reifenimporte beispielsweise) fühlbar wuchs.

Bei starker Inlands- und Auslandskonkurrenz standen die Preise unter Druck. Ferner hat sich, nach einer im ganzen ruhigen Preisentwicklung 1958, Kautschuk im Berichtsjahr erheblich verteuert: nämlich von 2,60 DM je kg zu Jahresanfang auf 3,50 DM zu Jahresende (mit einer Preisspitze von über 4 DM im November). Wenn auch der zunehmend verwendete Kunstkautschuk im Preis stabil geblieben ist und erst gegen Ende 1959 leicht anzog, so machten sich, bei verringerten Erlösen im Absatz, aufs Ganze gesehen, die höheren Rohstoff- und Lohnkosten immerhin fühlbar geltend. Auch einige Hilfsstoffe (wie Textilien) wurden teurer. Erfolgreiche Rationalisierungsmaßnahmen und Kostenersparnisse bei der Vollbeschäftigung haben trotzdem zu einem günstigen Gesamtergebnis verholfen.

Für 1959 wurde, wie schon berichtet, von der Verwaltung – die HV hat inzwischen stattgefunden – eine Dividende von 11 (10) vH vorgeschlagen! dazu kommt ein Bonus von 3 vH. – Der Rohertrag (nach Organschaftsabrechnung) stieg von 83 auf 88 Mill. DM; Löhne und Gehälter erforderten (einschließlich Sozialabgaben) diesmal 64 (i. V. 61) Mill. Abschreibungen, wurden von 8,56 auf 9,82 Mill. erhöht; Steuern und Vermögensabgabe erforderten zusammen 12 (10,7), Mill. In die Rücklagen flossen 2,9 (3,3) Mill. andererseits wurden aus Rückstellungen und Wertberichtigungen 3,86 (1,07) Mill. DM frei. – Die hier wiedergegebenen Vergleichszahlen für 1958 verstehen sich unter Einschluß der entsprechenden Posten bei der inzwischen übernommenen Internationalen Galalithgesellschaft (IGG).

Auch in der Bilanz ist, durch eine gleichartige Ergänzung der Zahlenwerte für 1958, die Vergleichbarkeit hergestellt. Die Anlagewerte erhöhten sich (alles in Mill. DM) durch 1,99 Zugänge aus der IGG zu Jahresbeginn 1959 zunächst von 20 auf 22 und weiter auf 29,3 zum Jahresende; dabei stehen den Zugängen von 7 die Abschreibungen mit 9,8 gegenüber. Halbfertige Anlagen und die Anzahlungen darauf sind gesondert mit 5,25 (6,35) ausgewiesen; die Beteiligungen – hier wurde die bei der IGG also abgebucht – erscheinen mit 0,9 (3,7). Das Umlaufvermögen steht mit 116 (109) zu Buche, wobei das Pius im wesentlichen auf die Warenvorräte (29,1 gegen 24,5) entfällt; Zunahmen bei den Forderungen und ein Rückgang bei den Bankguthaben gleichen sich in etwa aus. – Auf der anderen Seite sind die Verbindlichkeiten von 19 auf 26 angestiegen. Der Gegenwartswert der Vermögensabgabe wird „unter dem Strich“ mit 8,28 angegeben, während die Rücklage hierfür nun 6 (4,9) beträgt.

„Der ständige und rasche technische Fortschritt auf dem Kautschuk- und Kunststoffgebiet“, so heißt es in dem Bericht, „erfordert im laufenden Jahr und auch in den nächsten Jahren weitere beträchtliche Investitionen für Entwicklung, Rationalisierung und Erhöhung unserer Lieferkapazität.“ Besonders geht es da um Forschung und Entwicklungen auf chemischem und technologischem Gebiet, sowie um die Modernisierung und Ausweitung des Prüfwesens, die sich in dem bekannten (und bewährten) Erfahrungsaustausch mit Firestone (Akron/Ohio) vollzieht. Daneben war es erforderlich, größere Gebäude für Produktion und Lagerhaltung, z. T. auf zugekauftem Gelände, zu schaffen, so z. B. die neue Hamburger Niederlassung. Das alles erfordert neue Mittel, über die kürzlich (zu 150 vH) begebenen neuen 5 Mill. DM Aktien hinaus, die ab Jahresmitte 1960 gewinnberechtigt sind. Die HV hat inzwischen antragsgemäß die Schaffung eines weiteren autorisierten Kapitals von 10 Mill. DM beschlossen, das unter Wahrung des Bezugsrechtes innerhalb der nächsten fünf Jahre begeben werden soll. Damit wird Phoenix also auf eine Kapitalausstattung von 40 Mill. DM kommen. G. K.