Von Carlo Schmid

Im Gegensatz zu Frankreich haben sich im deutschen Sprachgebiet die Historiker verhältnismäßig wenig mit dem 15. Jahrhundert befaßt: jenem Jahrhundert, in dem entscheidende Voraussetzungen geschaffen wurden, ohne die die geistige und politische Renaissance in Europa, vor allen Dingen aber die Stellung, die die römischkatholische Kirche bis auf unsere Gegenwart hin eingenommen hat, kaum vorstellbar wären. Wir haben zwar den Gregorovius, Rankes Reformationsgeschichte, das Buch von Stadelmann und das ganz und gar „eingedeutschte“, großartige Werk des Holländers Huizinga über den Herbst des Mittelalters, aber es fehlte eine das Politische und Geistesgeschichtliche zureichend verbindende Darstellung der Ereignisse, die den Anfang dieses Jahrhunderts charakterisieren, auch dessen, was die Franzosen les meurs nennen. Jetzt wurde diese Lücke für einige Jahrzehnte ausgefüllt:

Theodora von der Mühll: „Vorspiel zur Zeitenwende“; Georg D. W. Callwey Verlag, München; 231 S., 19,50 DM.

Dies ist ein hervorragendes, höchst lesenswertes und auf das angenehmste lesbares, vorzüglich gearbeitetes Buch, das keiner aus der Hand legen wird, ohne viel dazugelernt zu haben. Sein Thema ist das Basler Konzil (1431–1448); die Darstellung geht jedoch weit über die Beschreibung des Konzilverlaufs hinaus.

Dieses Konzil, dessen Einberufung auf einen Beschluß des Konzils von Konstanz zurückging und dessen Aufgabe es sein sollte, die absolutistische Kirchenverfassung in eine konstitutionelle überzuführen, hat das gesteckte Ziel nicht erreicht; es hat jedoch Anlaß gegeben, die Problematik des Verhältnisses der einzelnen kirchlichen Institutionen zum Heiligen Stuhl neu zu durchdenken. Es ist bezeichnend, daß das nächste Konzil erst im Jahre 1545 stattfinden konnte: das Tridentinum, in dem die Spaltung der Christen in Protestanten und Katholiken besiegelt wurde und die Lehre Roms ihre neuzeitliche Gestaltung erfuhr.

Die Verfasserin male ein buntes Bild der Ereignisse in der Konzilstadt selbst und in der Welt, zu deren Brennpunkt ein Jahrzehnt lang die Stadt am Rhein geworden ist. Wir lesen nicht nur wesentliche Dinge über die schrittweise Einschränkung der Macht von Bischöfen und Adel durch die erstarkenden Zünfte der Stadt, nicht nur aufschlußreiche Einzelheiten über die Ereignisse um den Tod der unglücklichen Agnes Bernauer, nicht nur vieles Erstaunliche über den Einfluß, den die italienischen Condottieri auf die Ereignisse in Rom und in Florenz nahmen, wohin sich der vom Konzil abgesetzte Papst Eugen IV. flüchten mußte, sondern auch Lehrreiches über die Versuche der Vereinigungsbemühungen der beiden Kirchen Ost- und Westroms, die Rolle der Hussiten, die Umwandlung der Soldbanden des Hundertjährigen Krieges in stehende Heere.

Besonders geglückt und das den Jahrhundertbeginn regierende Lebensgefühl eindringlich erhellend sind die ausführlichen Bemerkungen über das Wirken des Enea Silvio Piccolomini, des späteren Papstes, und des fast mönchisch lebenden savoyischen Grafen Amadeus VIII., den das Konzil unter dem Namen Felix V. mit der Tiara krönte und der, als sich Rom – gestützt von großen Herren – stärker erwies als das Konzil, resignierte, um sein Leben als Bischof von Genf und Kardinal zu vollenden.