Bonn, im Juni

Was soll die außenpolitische Debatte des Bundestages bringen? Klarheit über die beiderseitigen Standpunkte? Der Standort der CDU ist klar: Unbeirrbares Festhalten am NATO-Bündnis mit all seinen Verpflichtungen einschließlich der Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen, konsequente Fortsetzung der EWG-Politik bei ernsthaften Annäherungsversuchen an die EFTA, kein Disengagement, keine Verhandlungen mit dem Ulbricht-Regime über gemeinsame Institutionen. Diese Politik ist vor allem auf die Sicherung des demokratischen Regimes in der Bundesrepublik gerichtet. Sie hält die Wiedervereinigung in absehbarer Zeit für unerreichbar.

Die außenpolitischen Vorstellungen der SPD sind nicht so genau erkennbar. Zwar ist die Partei von ihrem unseligen Deutschland-Plan abgerückt. Der drohende Polterer Chruschtschow hat manche Illusionen mit brutaler Hand zerstört. Doch lehnt die Parteiführung auch weiterhin taktische Atomwaffen für die Bundeswehr ab, und sie hat offensichtlich auch die Vorstellung keineswegs aufgegeben, daß die Wiedervereinigung in Freiheit durch eine Politik des Disengagements zu erreichen sei.

Trotz dieser Differenzen könnte die außenpolitische Debatte am 30. Juni einen Sinn haben. Dann nämlich, wenn die SPD unmißverständlich ihre Entschlossenheit zur Verteidigung der Bundesrepublik bekundete und wenn die CDU der Opposition keine Pauschalkapitulation abverlangte.

Könnte sich die SPD dazu durchringen, dann erwiese sie dem Lande in dieser überaus gefahrvollen Situation einen guten Dienst. Die CDU aber erwiese ihm einen schlechten Dienst, wenn sie solche Gemeinsamkeit ablehnte, weil sie dadurch um eine einträgliche Wahlparole käme. R. S.