G. Z., Frankfurt

Im Schwurgerichtssaal des Frankfurter Landgerichts, wo jetzt gegen den 39jährigen Handelsvertreter Heinz Pohlmann verhandelt wird, kann man Respekt vor Drehbuchautoren bekommen. Wie die aus dem recht undramatischen Stoff des Mordfalles Nitribitt die „gesellschaftskritische Rosemarie-Story“ gemacht haben – das ist schon eine beachtliche Leistung.

Den vollen Saal bringt nicht der des Raubmords Angeklagte, sondern die Ermordete, deren verfilmtes „Lebensbild“ einmal volle Kinokassen brachte. Der da vorne auf der Anklagebank sitzt, der soll es also gewesen sein ...

Die ganze Aufmerksamkeit des Publikums konzentriert sich auf den Mann im eleganten Schneideranzug, der bei dem Mädchen Rosemarie ein und aus ging. „Meine Freundin Rosi...“ sagt Pohlmann. So sehen die Leute also aus, die...

Was da im Zuhörerraum sitzt, kennt die „Lebewelt“ nur aus dem Kino und aus broschierten Romanen. Es sind brave Leute, die da sitzen und die Richter bei der Schwerarbeit eines Indizienprozesses ‚„kontrollieren“. Rentner, die zwischen zwei Zeugenvernehmungen ein Nickerchen machen. Hausfrauen. Dazwischen „Halbstarke“, die unbedingt „dabei gewesen“ sein müssen. Und in der ersten Reihe Justizangestellte, vor allem Frauen, die die Wohltat genießen, zur Justizverwaltung zu gehören: Sie haben die besten Plätze.

Auch nach der ersten Verhandlungstagen bleibt unklar, wer eigentlich am 29. Oktober 1957 die 24jährige Rosemarie Nitribitt in ihrer Appartement-Wohnung in der Frankfurter Stiftstraße ermordet und beraubt hat. War es Pohlmann? Sein Verteidiger, der schlagfertige Münchener Anwalt Dr. Seidel, beantragte Vertagung, weil seiner Meinung nach nicht alle „Nebenspuren“ von der Strafverfolgungsbehörde und ihren Hilfsorganen verfolgt worden seien.

Auf die Geschworenen macht der Handelsvertreter Pohlmann nicht eben den besten Eindruck. „Ein Mann, der schwindelt, wenn er den Mund aufmacht“ – so haben ihn die Zeugen charakterisiert. Überall Schulden machen, aber großartig auftreten, einen neuen Wagen kaufen, ehe der alte bezahlt ist, so ein Typ ist das. Ein Typ, der den Geschworenen nicht liegt. Und so verfolgen sie aufmerksam die Angriffe des Staatsanwalts, der immer wieder bohrt: „Wo hatten Sie das viele Geld her, um Anfang November 1957 mit einem Schlage Schulden in Höhe von 18 000 DM zu bezahlen?“