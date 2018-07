In einem Zeitalter, das sich offenbar dem Kult des Infantilismus ergeben hat und in dem es mich nicht überraschen würde, eines Tages ein totales Terrorregiment der Jugendlichen zu erleben, kann es dem abgeklärten Menschenkenner geradezu balsamischen Trost spenden, daß einmal ein Autor den ungewöhnlichen Einfall hat, dem jugendfrisch gebliebenen Alter den Vorzug vor allzu kostenloser, unbedarfter Jugend zu geben. Wobei die wahre Jugendlichkeit eben – einzig richtig – im Geiste lokalisiert wird, nicht im Bizeps, in sportwütiger Hohlköpfigkeit und sentimentaler Brutalität.

Solche erlösende Binsenwahrheit einmal wieder in das Gedächtnis derer, die sie vergessen haben, zurückzurufen, ist das Verdienst Samson Raphaelsons, dessen leichtgeschürzt-ernsthafter „Zauber der Jugend“, vom Broadway in die „Kleine Komödie“ zu München verpflanzt, hier verständnisvolle Resonanz fand. Das Stück handelt von einer intelligenten, jungen und rassigen Sekretärin, die sich in einem momentanen Schwächeanfall vom „Zauber der Jugend“ in Jünglingsgestalt überrumpeln läßt, diesen Fant anstatt ihres von ihr wirklich geliebten und verehrten Chefs, eines geistvollen alternden Schriftstellers und Bühnendichters, zu heiraten. Bald ist sie von der rekordfreudigen, kraftmeiernden Naivität des Jungen derart angeödet, daß sie reumütig dahin zurückgeht, wo sie den „Zauber der Jugend“ in Gestalt von Geistesfrische, Witz, Klugheit und Überlegenheit findet. Doch nicht zu preiswertem Happy-End, sondern zu distinguierter Gemeinsamkeit im Nachklang einmal erlebten Zaubers. Was draus wird, bleibt offen.

Ein Stück bester Unterhaltung, von Carl Heinz Schroth inszeniert, mit ihm selbst in der Hauptrolle und mit Karin Jacobsen (der Übersetzerin), Carola Höhn, Franz Schafheitlin, Johannes Großmann, Leo Siedler und Käthe Itter. A-th