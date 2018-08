Die Hauptthesen des Berliner Kongresses für die Freiheit der Kultur

Von Marion Gräfin Dönhoff

Als vor zehn Jahren der Kongreß für die Freiheit der Kultur in Berlin gegründet wurde, geschah dies in der Sorge, der Geist sei durch ideologischen Terror gefährdet. Heute dagegen meinen viele, er werde bedroht durch die allzu rasche materielle Entwicklung einerseits und durch Resignation, Inaktivität und Pessimismus der westlichen Bürger andererseits.

Den Initiatoren des Kongresses ging es daher diesmal darum, Inventur zu machen und zu fragen: Wo stehen wir? Welche Werte haben wir noch? Wodurch werden sie bedroht? Was können wir zu ihrer Erhaltung tun? Diese Initiatoren sind sich klar darüber, daß die Welt sich nicht so entwickelt hat, wie es die Liberalen des 19. Jahrhunderts in ihrem Optimismus gehofft hatten. So haben das allgemeine Wahlrecht und die allgemeine Schulpflicht nicht automatisch ein geschärftes staatsbürgerliches Bewußtsein erzeugt; so haben der technische Fortschritt und die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität keineswegs mehr Kultur oder ein besseres Leben oder gar mehr Glück hervorgebracht. Woran liegt das? Und kann man etwas tun, um den jungen Staaten Asiens und Afrikas ähnliche Enttäuschungen zu ersparen, um ihnen vielleicht zu ermöglichen, aus unseren Fehlern zu lernen? Diese Fragen setzen jener Diskussion den Rahmen, die fünf Tage lang 250 bedeutende Schriftsteller und Wissenschaftler aus allen Erdteilen in Berlin vereinigte.

Die Kunst der Debatte

Um es vorwegzunehmen: Auch wenn der Kongreß diese Fragen nicht erschöpfend beantwortete – und wie könnte er dies? – bleibt es verdienstvoll, Zusammensein und Gedankenaustausch diesen Menschen zu ermöglichen, von denen viele aus dem geistigen Leben in unserer Zeit nicht wegzudenken sind.

Es gab vier Studiengruppen. Die erste beschäftigte sich mit dem politischen Fortschritt; die zweite mit dem sozialen Fortschritt und seinen Schattenseiten; die dritte mit dem Zustand der Kunst in der modernen Welt; die vierte diskutierte die Entwicklung moralischer Ideen.