Nun gibt es also in Bonn keine konservative Partei mehr. Über hundert Jahre, seit 1848 die erste konservative Partei in Deutschland in Auflehnung gegen die liberale Märzrevolution gegründet wurde, hatten die Konservativen immer eine Fraktion – erst im preußischen Abgeordnetenhaus, dann im Reichstag und in Weimar und schließlich im Bundestag.