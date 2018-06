Weshalb ich unter so vielen (nicht gar so vielen) Gedichten dieses kleine „Gelegenheitsgedicht“ unter so vielen, größeren und bedeutenderen, Gedichten des Olympiers so besonders liebe? Weil es zugleich fast Prosa und doch reinste Poesie ist; weil es in einem winzigen Geschehen die „Weltgeschichte“ und (denkt man’s zu Ende) das „Weltgericht“ spiegelt; in zehn Versen die unendliche Jakobsleiter vom „Wurm“ zum „Cherub“ aufrichtet, im Bilde einer Mücke den indischen Elefanten einbegreift, der den Himmel trägt – und doch von alledem nichts tut, sondern nur das zierliche Sterben der vergifteten Fliege in den anmutigsten Reimpaaren so versöhnend schildert und ihr mit einem letzten dreifachen Reim so lächelnd die „tausend Augen“ schließt, daß nun das zarte Flügelwesen und seine kleine ausgehauchte Seele „unsterblich im Gesänge“ weiterleben dürfen.