An einem Augusttag schreibt Elisabeth Langgässer, sechsundvierzigjährig damals, an die Freundin der gemeinsamen Griesheimer Jahre: „Heute sah ich auf der ‚Anschlagspost‘ am Reichskanzlerplatz (auf dem Bretterzaun), daß jemand Post nach Darmstadt mitnimmt und schicke Dir in aller Eile diesen Brief.