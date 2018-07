FÜR jedermanns nicht allzu anspruchsvollen Hausgebrauch:

Herders Standard Lexikon farbig; Verlag Herder, Freiburg; erster Band: A bis Generation, 1470 S., zweiter Band: Generator bis Objekt, 1470 S.; Subskriptionspreis je Band Halbleder 49,50 DM, Leinen 38,– DM.

ES ENTHÄLT außer dem üblichen Lexikonwissen besonders viele und ausführliche Abschnitte über Fragen des täglichen Lebens, gleichviel, ob es sich um Erste Hilfe, Steuergesetze, den Bau von Wohnungen oder Aquarien handelt.

ES GEFÄLLT, weil es zwischen dem nur Stichworte gebenden Volkslexikon und dem, was man der besseren Konversation wegen in Form von fünfundzwanzig Bänden auf seinem Bücherbord aufreihen kann, eine angenehme Mitte hält; weil bei dieser Art von Lexikon durchaus die Möglichkeit besteht, daß man das eben Nachgeschlagene auch eine Zeitlang behält; und weil es verlockt, darin zu blättern, auch wenn man gar nichts nachschlagen will. – a. f.