–n, Lübeck

Wie entsetzlich fröhliche Kinder quietschen können – auf der Straße, im „Salong“ und im Lokal! Als jedoch am vorigen Sonnabend im Ratskeller von Lübeck, abends halb acht, ein italienisches Kind entsetzlich jubelvoll quietschte, erhob sich ein älterer Herr und quietschte ebenfalls, aber aus Wut. Und als seine sich überschlagende Stimme in normale Baßlage kam, verstand man, daß solche Kinder nicht in ein solches Lokal gehörten.

Da erhob sich der italienische Gast, der nicht nur dieses etwa vierjährige fröhliche Kind, sondern auch eine sehr hübsche Frau besaß, und ging zu dem zornentbrannten Gast, um sich zu entschuldigen. Dieser aber glich dem „Grafen“, der „Bon“ sagte, „denn er sprach fließend Französisch“, und erwiderte: „Get away!“ und „Get out!“, denn er sprach fließend Englisch.

So floh denn das schöne italienische Paar mit dem hübschen Jubelkind aus dem Ratskeller von Lübeck. Und die Kellner nickten dem Manne gemessen und zurückhaltend Beifall zu, obwohl er ihnen einen Gast verjagt hatte. Denn – er war ein Stammgast. Als er später samt seiner Gattin von dannen schritt, hielt sie einen weiß-seidenen Spitz an der Leine, er aber hatte einen winzigen, zerbrechlichen Seidenpintscher an seiner Brust unterm Mantel geborgen. Obwohl das Paar hunde- anstatt kinderlieb war, gedachte der Herr beim Weggehen der Kinder und sagte laut ins Lokal hinein: „Deutsche Kinder tun das nicht!“

Aber das, was er getan – tun das Männer außerhalb Deutschlands? In Rußland nicht: dort gibt’s für Kinder Warenhäuser, Kinos und Theater. In Amerika nicht: da stürmen Kinder mit Pistolen in den Omnibus, schreien „Hände hoch!“, und alle sind erfreut. In England nicht: dort lächelt alles verlegen, wenn fröhliche kleine Kinder quietschen, so daß schließlich auch die Kinder in Verlegenheit geraten. Wohin man auch sieht – nach Frankreich, Italien, Schweden, Norwegen, überall regiert das Kind, und wenn es quietscht – gar ein ausländisches – lächeln sie oder sagen höchstens: „Pst...“

Aber in Deutschland ist das anders. Deutsche Männer tun das nicht!