Die Gründung unserer neuen Partei gehört zu den epochemachenden Ereignissen der amerikanischen Politik. Sie wurde ins Leben gerufen, weil wir entdeckt hatten, daß die amerikanische Frau – inmitten all ihres materiellen Komforts – mit ihrem Los unzufrieden ist.

Viele Fachleute wurden zu Rate gezogen und Millionen Dollar für die Forschung ausgegeben, um den Grund für die Unzufriedenheit zu finden (besonders aktiv waren Aspirinfabriken, denen naturgemäß viel daran lag, daß alles beim alten blieb). Trotzdem gelang es erst im vorigen Jahr einer Gruppe selbstloser, unparteiischer Amerikaner von Format, zur Wurzel des Übels vorzustoßen.

Wir waren sieben, alle glücklich verheiratet. Und wir machten uns Sorgen um unsere unglücklich verheirateten Frauen. Sie waren die am besten gekleideten, am besten ernährten und am meisten geliebten amerikanischen Frauen, die wir kannten, und doch nagte in ihrem Innern die Unzufriedenheit. Wo hatten wir als amerikanische Männer und Ehemänner versagt?

Wir begannen damit, wir all die üblichen Vorwürfe ausschieden, die eine amerikanische Frau ihrem Mann macht, so zum Beispiel: „Nie unterhältst Du Dich abends mit mir“, – „Du hast nie Lust, auch das geringste zu unternehmen“ – „Du kommst ja nur zum Essen und zum Schlafen nach Hause“. Auch solche Spitzfindigkeiten wie „Unausgefülltsein“, „Haushalts-Tretmühle“ und „unzuverlässige Windelversorgung“ ließen wir beiseite.

Nach einigen Wochen Eliminationsarbeit stießen wir schließlich auf das Kernproblem der amerikanischen Frau. Sie hat das Wahlrecht!

In der Zeit vor dem 19. Amendement, jener Verfassungsänderung, mit der das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, war die amerikanische Frau mit sich selbst zufrieden und ihrer Rolle in der Gesellschaft sicher. Sie überließ alle politischen Entscheidungen ihrem Mann, und er überließ ihr alle Familienentscheidungen. Heutzutage muß eine Frau in der Familie sowie in der Politik entscheiden, und das ist zuviel für sie. So gab es nur eines: Wir mußten dafür sorgen, daß das 19. Amendement wieder aus der Verfassung entfernt wurde. Es wurde beschlossen, eine offizielle Organisation zu gründen und Mittel zu beschaffen, um eine Kampagne zu starten.

Mr. Robert Jones, einWerbekunstdirektor und einer der großen experimentellen Graphiker der Vereinigten Staaten, bekam den Auftrag, Plakate zu entwerfen, die über das ganze Land verteilt werden sollten. Sein erstes hält man in politischen Kreisen für ein Meisterwerk. Es lastete wie folgt: