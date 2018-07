Wenn ich an unsere Jugend denke, werde ich ganz nervös, und ich verbringe ihretwegen schlaflose Nächte. Offenbar habe ich an zu vielen Diskussionen über Probleme unserer heutigen Jugend teilgenommen, zuviel in Zeitungen darüber gelesen und am Radio gehört, bin ich zu oft vom Fernsehen damit vertraut gemacht worden.