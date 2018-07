Wie verblüffend und erfrischend es doch wirken kann, wenn jemand ein Buch schreibt mit keinem anderen Ziel als dem, frei von Vorurteilen, Eitelkeit und ständischen Interessen einmal einfach die Wahrheit zu sagen.

Wer kann sich das heute noch leisten? Wir hatten da in dieser Zeitung doch erst kürzlich ein instruktives Exempel in Gestalt des Echos auf die Darlegungen des wohlweislich anonym gebliebenen Autors der "Chemie Serie". Stellen Sie sich vor, sie hätten ihn lebend gekriegt! Dabei wäre es ja, wenn mans genau betrachtet, eigentlich nur darauf angekommen, die Behauptungen des Mannes zu kritisieren und, soweit möglich, zu widerlegen. Und ob ein Ei faul ist oder nicht, läßt sich auch dann einwandfrei feststellen, wenn man die Henne, die es gelegt hat, nicht kennt. Aber so ist es , Heute riskieren Minister ihre Sessel, wenn sie, wie weiland Blank, öffentlich feststellen, daß ungefähr 30 vH aller Renten in zu großer Höhe oder gar ganz zu Unrecht bezogen werden. Daß diese Schätzung sehr wahrscheinlich noch bescheiden ist, interessiert kaum jemanden.

Wenn die Bestimmungen der Sozialversicherung unter gewissen nicht allzu selten einleuchtenden Umständen die Konsequenz haben, daß man für einen bestimmten Zeitraum genau soviel verdienen kann, wenn man krank ist, wie wenn man arbeitet, so bedarf nur ein Gewerkschaftsfunktionär spezieller fachpsychologischer Beratung, um daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen zu können. Aber wenn der Gesetzgeber das ausspricht oder die Stirn hat, zweckentsprechende Änderungen zu erwägen, dann steht sogleich das Schicksal der Regierung auf dem Spiel. Wie erfreulich, in solchen Zeitläuften auf einen Autor zu stoßen, der es sich leisten kann, gegen die strengen Regeln dieses Spiels zu verstoßen, und der die Möglichkeit dazu benutzt, diese und andere Probleme des ärztlichen Standes mit einer Souveränität und Sachlichkeit zu behandeln, die ihn nicht nur als Spezialisten, sondern auch als Weisen seines Faches erscheinen lassen — Thieme Verlag, Stuttgart; 210 S, 14 80 DM. Das ist nun nicht etwa ein Buch um der Kritik willen. Schulten schreibt für den werdenden Arzt, den Studenten, zur Anleitung und Information, und für den Kollegen zur Besinnung und Mahnung. Er beschreibt die Form, welche der ärztliche Beruf heute unter den besonderen sozialen Bedingungen des Kassen- und Versicherungswesens, der Massengesellschaft, der Patentmedizinen und der sich ständig verfeinernden apparativen Diagnostik angenommen hat. Er beschreibt schlicht, fast trocken, was ist, und vergleicht das, was er registriert, mit den alten, unwandelbaren Aufgaben und sittlichen Normen des Arzttums. Schulten schreibt ohne Pathos und reformato