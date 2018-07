II! 1555 In 1:1

Während einer Studienreise durch Deutschland bin ich vielen italienischen Landsleuten begegnet. Die meisten sind mit Bezahlung und Behandlung in den Fabriken zufrieden, manche klagen über das fremde und schwere Essen, und beinahe alle bedauern, daß sie die deutschen Menschen und die deutsche Sprache nicht besser kennen,

Wäre es nicht möglich, daß die großen Industriewerke etwas mehr für das Erlernen der Sprache tun? Sie haben in Deutschland die sehr guten Volkshochschulen, könnten diese nicht Deutsch für Italiener lehren?

In Italien macht die kommunistische Partei viel Propaganda gegen die Arbeiterwerbung für Deutschland, und jedes Mißverständnis wird ausgenutzt. Dies würde man vermeiden, wenn bessere Grundlagen für das Verstehen geschaffen würden.

Dr. Mario Locatelli, z. Z. Essen

„Sie sind mit der Bezahlung zufrieden“; das ist der Satz, der manchen Bundesbürger zu der Frage provoziert: „Ja, was wollen sie denn noch mehr?“ Es scheint uns, daß Sie recht haben. Die italienischen Arbeiter in der Bundesrepublik dürfen mehr wollen als nur gute Bezahlung. Freilich ist zur Verständigung gegenseitiger guter Wille vonnöten. Gewiß sind mancher Unternehmer und manche Volkshochschule bereit, sich um einen Unterricht in der deutschen Sprache zu bemühen, wenn sie diesen Wunsch vernehmen. Wohl kann ein Bauunternehmer in einer Kleinstadt für „seine“ drei Italiener keinen Sprachlehrer engagieren. Doch er wird schnell erfahren, daß nicht nur die finanzielle, sondern auch die menschliche Rechnung ihre Bedeutung hat. Sie geht auf, wenn er sich ein wenig bemüht – und seine Vorurteile aufgibt. DIE ZEIT