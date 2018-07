Inhalt Seite 1 — Doppeltes Krankenhaus Seite 2 Auf einer Seite lesen

r. g., Schwäbisch Gmünd

Wenn es nicht einen dem ex machina in Gestalt des Regierungspräsidiums gäbe, so würden im nächsten Jahr in dem 40 000 Einwohner zählenden Schwäbisch Gmünd gleich zwei Krankenhäuser gebaut werden, ein Stadt- und ein Kreiskrankenhaus. Die entsprechenden Beschlüsse sind jedenfalls schon gefaßt worden, und der Steuerzahler erlebt also, wie hier ziemlich leichtfertig, über Millionen Mark – jedes der beiden Projekte würde rund 10 Millionen erfordern – disponiert wird. Drei Tage, nachdem sich der Kreistag für einen Kreiskrankenhausneubau entschieden hatte, beschloß der Gemeinderat den Bau eines städtischen Krankenhauses.

Nun sind die noch nicht 100 000 Bewohner des Kreises und der Stadt Gmünd nicht kränker als andere; nach dem Gutachten des Deutschen Krankenhausinstituts fehlen nicht viel mehr als 100 Betten. Die drei bestehenden Krankenhäuser ergänzen sich insofern, als im Stadtkrankenhaus mit zusammen 300 Betten die Chirurgie dominiert, das katholische Margaritenhospital mit 170 Betten ein Gynäkologie- und Kinderkrankenhaus ist und das Kreiskrankenhaus St. Ludwig eine Innere und eine Gynäkologische Abteilung hat.

Der Bau eines neuen Kreiskrankenhauses war akut geworden, weil das bisherige, erst 1942 eingerichtete Kreiskrankenhaus nur als Mieter in einem Schulgebäude, dem Kloster Sießen gehörend, untergebracht ist und das Kloster den Mietvertrag im Sommer 1958 auf Frühjahr 1961 gekündigt hatte; zudem ist manches in dem Haus sehr unzweckmäßig angelegt.

Dem Gmünder Landrat Burkhardt, der seit fünfzehn Jahren an der Spitze der Kreisverwaltung steht, war klar: Es mußte gebaut werden, und zwar so, daß nicht nur die 100 Betten von St. Ludwig ersetzt würden, sondern daß zugleich der geschätzte Fehlbedarf für etwa ein Jahrzehnt gedeckt und überdies eine Auflockerung im Stadtkrankenhaus berücksichtigt werden könnte. So sollte denn also ein Krankenhaus mit zunächst 210 Betten errichtet werden.

Um sein Projekt mit den Interessen der Stadt abzustimmen, setzte sich der Landrat im vorigen Jahr mit dem seit drei Jahren amtierenden Gmünder Oberbürgermeister Dr. Klaus in Verbindung. In den Gesprächen wurde auch der Gedanke erwogen – Landrat Burkhardt: „Aber alles immer im hypothetischen Raum“ –, wie es wohl wäre, wenn die Aufgabe des Kreises von der Kreisstadt abgenommen würde. Der Landrat kam aus rechtlichen Erwägungen (der Kreis ist verpflichtet, überörtliche Aufgaben wie das Krankenhauswesen zu lösen) und weil ihm das Mitspracherecht am städtischen Krankenhaus unbefriedigend geregelt zu sein schien, freilich bald wieder von dem Gedanken ab.

Nicht jedoch der Oberbürgermeister, der ursprünglich mit dem Plan, ein Kreiskrankenhaus zu bauen, übereingestimmt hatte. Er sammelte fleißig Äußerungen, aus denen sich herauslesen ließ, daß der Kreis noch zögerte, das Bauvorhaben selbst in Angriff zu nehmen. Der Kreis wiederum glaubte, keine Eile haben zu müssen, weil die Kündigungsfrist inzwischen um fünf Jahre verlängert wurde.