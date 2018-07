Inhalt Seite 1 — Eine klassische Sportart Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu den Sportarten, die nicht auf der Olympiade vertreten sind, gehört neben dem Kegeln das Abschießen. Das mag verwunderlich erscheinen, wenn man bedenkt, daß dieser Sport zu den ältesten, um nicht zu sagen: klassischen Übungen gehört und zweifellos schon betrieben wurde, als der Marathonlauf noch in seinen Kinderschuhen steckte.

Wenn das Abschießen nicht zu den anerkannten Sportarten gerechnet wird und sich seine Teilnehmer auch nicht in Vereinen und Verbänden zusammenfassen lassen, so liegt das vor allem an der besonderen Art der Kampfplätze. Zu nennen wären hier: Bürohäuser, Kontore, Funkanstalten, Redaktionen, Ministerien. Es handelt sich also um einen ausgesprochenen Betriebssport, und seine Teilnehmer sind alle Berufssportler.

Das Abschießen kann als Einzel- und als Mannschaftssport ausgetragen werden. Es kommt dabei nur auf den Erfolg, nicht aber auf den Ruhm an: Selbst die großen Meister in dieser Kunst ziehen es vor, anonym zu bleiben.

Zur Beliebtheit des Abschießens trägt der Umstand bei, daß sich jeder daran beteiligen kann, ohne besondere körperliche oder gar geistige Qualifikationen vorweisen zu müssen. Als Zielscheibe werden durchweg lebende Menschen verwendet. Von Tierschutzfreunden, die so heftig gegen Fuchsjagden protestieren, wird diese Art der Jagd als vergleichsweise human empfunden.

Die Kunst des Abschießens – darin unterscheidet sie sich von der Kriegskunst – besteht darin, Menschen zu erledigen, ohne sie wirklich umzubringen.

Es spricht für die Feinheit dieser Sportart, daß das Opfer bis zum letzten Augenblick ahnungslos bleiben muß, sowohl im Hinblick auf die Person des Schützen wie auch auf die verwendeten Waffen. Nur so läßt es sich erklären, daß Schütze und Opfer oft die „besten Freunde“ sind.

Das Abschießen kann zu jeder Jahreszeit ausgeübt werden, doch gilt die Urlaubszeit als Hochsaison. Es mag paradox klingen, aber in dieser Schießart trifft man meist um so genauer, je weiter man vom Ziel entfernt ist – vielleicht, weil die Opfer im Urlaub ihre Deckung sträflich vernachlässigen und die Schützen mehr Zeit zum Zielen haben. Erprobte Schützen nehmen oft jahrelang keinen Urlaub, um immer in Hochform zu bleiben.