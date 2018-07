Man hat mir eine Offerte gemacht. Ich soll mir ein „erfolgreiches Schlafzimmer“ zulegen. Ich darf gestehen, daß ich sehr erschrocken bin. Was ist ein „erfolgreiches Schlafzimmer“? Und was muß ich tun, um eines erfolgreichen Schlafzimmers würdig zu sein? Welcher Art sind die Strapazen, in die man mich hineinmanövrieren will? Oder liegen hinter dem Begriff geheime Freuden auf der Lauer, von denen mein harmloses Gemüt nichts ahnt?

Und da sehe ich mich schon, angetan mit einem Pyjama von sagenhafter Eleganz, mit Biesen und Borten, eventuell Epauletten, in ein „erfolgreiches Schlafzimmer“ schreiten. Wie weit mich das „erfolgreiche Schlafzimmer“ bereits gefangen nahm, kann man daran erkennen, daß ich, der ich seit jeher nur Nachthemden trug, in Gedanken plötzlich einen Pyjama – seltsamerweise schon vor dem Schlafzimmer – anziehe. So, drin wäre ich nun mitsamt Pyjama im „erfolgreichen Schlafzimmer“. Was geschieht nun? Wann bricht die Erfolgsserie an? Von welcher Seite kommt sie? Wie verhalte ich mich am korrektesten als Herr und Pyjama-Träger, hineinmanövriert in ein „erfolgreiches Schlafzimmer“? Was muß ich tun, was muß ich lassen? Was darf ich erwarten und erhoffen? In einem Wirbel halb- und viertelschräger Gedanken suche ich eine Bilanz in machen. Wobei die auftauchenden Preisbildungen stark ernüchternd wirken.

Langsam bekomme ich heraus, daß das „erfolgreiche Schlafzimmer“ die Eskapade eines brancheninternen Begriffs in die freie Wildbahn der Kunden darstellt. „Erfolgreich“ ist das Schlafzimmer, weil sehr viele Leute es gekauft haben. Das heißt: das Meublement. Was bin ich froh!

Allenthalben kann man jetzt solche Ausflüge brancheninterner Begriffe in die nicht branchenkundige Mitwelt feststellen. Wir müssen eben auf allen Gebieten Fachleute werden. Was bleibt weiter übrig? – us