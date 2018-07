Inhalt Seite 1 — Funk Fernsehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sind Diskussionen „radio-gen?“ Darüber konnte man bei einer „Forumsdiskussion“ nachdenken, die der Jugendfunk Radio Bremens in sein Programm aufgenommen hat und deren erste-Sendung sich mit dem Problem beschäftigte: „Sind Landserhefte jugendgefährdend?“ Aufs Podium gebeten waren Vertreter des „Bremer Arbeitskreises zur Untersuchung jugendgefährdender Schriften“ (These), Vertreter eines Verlages – einschließlich eines Skribenten –, der serienweise Landsergeschichten vertreibt (Antithese), dazu als Sachverständige ein Sachbearbeiter des Bundesministeriums für Verteidigung und ein Psychologe.

Dramatische Effekte verleihen einer Sendung suggestive Kräfte. Diskussionen, wenn sie nicht gerade müde verlaufen, leben von dramatischen Effekten. Das bedenkend, sollte man meinen, Diskussionen seien auch radiogen. Allerdings setzt die für eine Sendung vorgesehene Zeit strenge Grenzen. So kann es denn geschehen, daß nach Darlegung der Standpunkte die Diskussion schon bald abgebrochen werden muß – wie hier. Dennoch gab es manch Interessantes zu hören. Belebend wirkten die eingeblendeten Reaktionen Jugendlicher. Ihre spontanen Mißfallenskundgebungen zur Landserliteratur waren so massiv, daß man sich fragen muß, in welchen Kreisen denn die monatliche Auflage von einer halben Million Exemplaren (aus einem Verlag) wohl abgesetzt wird. dree

Und dennoch, wie war das damals doch noch so treuherzig einfach. Dem durchtriebenen Angeklagten, der sich vorm Hohen Gericht verrückt stellte und alle Fragen nur mit „bäh“ beantwortete, starrte kein Gerichtspsychologe in die schelmischen Augen. Und Geiz und Tücke, eindeutig böse, wie sie vor Jahrhunderten schienen, wurden durch Strafe geächtet, wenn nicht durch den Richter, so doch auf der Bühne...

Wir sollten uns nicht schämen, wenn uns bei diesem zierlichen Theaterstück mit seinem kecken Witz ein bißchen wehmütig ums Herz wird. Unseren Ohren, die an komplizierte Tiraden; und hintergründigen Schwulst so schrecklich geschult sind, tut eine Prise reizender Diät sehr wohl.

Helmut Kauer

Wir werden sehen

Sonntag, 11. September. 16.25 Uhr: Nach einem zusammenfassenden Film über die sportlichen Ereignisse der letzten Wochen in Rom und der Übertragung von der Reiterausscheidung im Großen Preis der Nationen folgt die Schlußfeier der XVII. Olympischen Spiele, – 21.25 Uhr: „Aden – Großtankstelle der Weltschiffahrt“ heißt die Reportage von Horst Scharfenberg.