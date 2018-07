Inhalt Seite 1 — Gericht übers „Süße Leben“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erika Müller: „Das verruchte Leben“, ZEIT Nr. 31

Die großmächtige Filmindustrie hat uns manchen Streifen beschert, den man eigentlich nur als Darminhaltsfilm bezeichnen kann, und wird dies sicher auch in Zukunft tun. Die Krönung dürfte aber doch wohl der jetzt auch in Deutschland mit großem Erfolg laufende Superfilm „Das süße Leben“ sein.

Zu diesem Film einmal das Urteil eines, der sich als Normalfilmverbraucher fühlt, auszusprechen, scheint mir deshalb ein Gebot der Stunde, weil die Presse durchweg – wenn auch mit einigen Vorbehalten – dieser ungeheuerlichen Zumutung positive Kritiken gewidmet hat.

Wenn man diesen Film – aus reinem Pflichtgefühl gegen sich selbst – bis zum bitteren Ende unerträgliche drei Stunden lang gesehen hat, fragt man sich, zu wessen Nutzen (außer dem finanziellen der Filmgesellschaft und des Finanzamts) er gedreht wurde.

Was soll dieser Film? Soll etwa jemand abgeschreckt werden? Wer denn wohl? Wer Anlage zu derart unflätigen Perversitäten hat, erhält höchstens neue Anregungen. Wer keine Anlage hat, bedarf keiner Abschreckung, weil ihn eine solche Häufung verkrampfter Verkommenheit nicht gefährden kann. Es gibt nämlich – für Herrn Fellini wahrscheinlich unbegreiflich – noch Menschen, die normal sind, an eine erträgliche Zukunft auch für ihre Kinder glauben und überzeugt sind, daß die Menschheit nie so abgrundtief und widerwärtig dekadent werden kann, wie er sie auszugsweise schildert. Die Langeweile läßt sich anders wirksamer schildern!

Dem Erwachsenen tut und gibt der Film sicher nichts – außer der bedauernswerten Feststellung, daß er der Empfehlung der meisten Kritiker, „man müsse ihn gesehen haben“, erlegen ist –, er atmet auf, seufzt, schimpft oder beginnt, ebenso „schöngeistig“ wie nebulos darüber zu reden.

Was aber soll die Jugend, die heranwachsende Generation mit dieser Verworfenheit von Menschen anfangen, die ihre Eltern sein könnten? Auch wenn man weder prüde ist noch Anlage zum Moralprediger hat, kann und sollte man durchdrungen sein von der Verantwortung der tragenden Generation’ für die nachfolgende. Auch die heutige Jugend kann nämlich nicht ohne echte Autorität leben, nach der sie sich im tiefsten Grunde so sehr sehnt.