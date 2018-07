Der starke Aufschwung, den die Zementindustrie 1959 dank der „heißen“ Bautätigkeit genommen hat, veranlaßt die Unternehmen zu erheblichen Investitionen. Hinzu kommt, nach den vorangegangenen „ruhigen“ Jahren, ein gewisser Optimismus, der sich auf den bisherigen Verlauf des neuen Geschäftsjahres stützt. So rechnet die Dyckerhoff Zementwerke AG (Wiesbaden-Amöneburg) für dieses und das nächste Jahr noch mit großen Investitionsaufgaben vor allem zur Rationalisierung und Qualitätsverbesserung. Die Rationalisierung ist um so notwendiger, als die Zementpreise unverändert blieben, obwohl vor allem die Transportkosten gestiegen sind. Deren Erhöhung konnte 1959 allerdings noch durch die mit der Umsatzsteigerung verbundenen Kostensenkung aufgefangen werden.

Die Gesellschaft hat nun ihr Kapital, das im vorigen Jahr bereits um 9 Mill. DM erhöht worden war, nochmals um 16,8 auf 58,8 Mill. heraufgesetzt, wobei den Stamm- und Vorzugsaktionären die jungen Aktien zu pari angeboten wurden.

Mit den Investitionen des vergangenen Jahres von 34 Milll. DM, die mehr als doppelt so hoch sind wie im Jahr zuvor (13,1 Mill. DM), hat die Gesellschaft in ihre Betriebsanlagen seit 1948 insgesamt 143 Mill. DM investiert; das ist nahezu das Fünffache des in der DMEB angegebenen Wertes des Betriebsanlagevermögens. Die Abschreibungen betrugen gleichzeitig 94,2 Mill. DM. Das gesamte Anlagevermögen wird zu Ende 1959 mit 92,8 Mill. DM ausgewiesen. Daß die Gesellschaft sich aber keineswegs mit dem allgemeinen Investitionsdrang identifiziert, geht aus einer Bemerkung im Geschäftsbericht hervor, wo es heißt, daß man Maßnahmen zur Dämpfung der überhitzten Konjunktur für richtighält, sofern sie in behutsamer Dosierung erfolgen und die wegen des Arbeitskräftemangels notwendigen Investitionen zur Mechanisierung und Rationalisierung nicht gefährden.

Die Struktur des Zementabsatzes ist bei Dyckerhoff, wie fast durchweg in der deutschen Zementindustrie, von einer starken Zunahme des Inlandverkaufs und von einem weiteren Rückgang des Exports gekennzeichnet. Bei einer Steigerung des Gesamtabsatzes um fast 22 vH (i. V. nur 3,9 vH) von 2,9 auf 3,6 Mill. t nahm der Inlandsabsatz um fast 25 vH zu (gegen knapp 10 vH i. V.), während sich der Export weiter um 5 (30) vH auf nur noch 0,28 Mill. t verminderte. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 20 (1,5) vH auf 233,3 Mill. DM (wobei Inlandsumsatz 216,6 Mill.). Entsprechend wird der Rohüberschuß mit 80,3 (69,8) Mill. DM beträchtich höher ausgewiesen. Andererseits stiegen die Ertragsteuern auf 12,3 (10,3) und die Umsatzsteuer auf 8,7 nach 7,2 Mill. DM. Die Rücklagen wurden nochmals um 1,5 Mill. DM verstärkt. Die Aktionäre erhielten wieder eine Dividende von 12 vH mit einem von 2 auf 3 vH erhöhten Bonus. C. D.