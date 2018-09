Von Hansgeorg Maier

Aus Ovids „Metamorphosen“, aus Gustav Schwabs „Schönsten Sagen des Klassischen Altertums“ ist uns Ikarus so vertraut, als hätten wir selbst in unserer Jugend seinem Absturz beigewohnt. Als hätten wir mit angesehen, wie sein Vater Daedalus – jener mythische Erfinder, der auf Kreta dem König Minos das Labyrinth erbaute – die Schwingen aus Federn und Wachs den Flügeln riesiger Vögel nachbildete. Als hätten wir mit angehört, wie Daedalus den verwegenen Sohn warnte, ihm vorschrieb, welche Flughöhe Ikarus einhalten sollte. Von Kreta gen Sizilien fliegend waren, zufolge der Sage, Sohn und Vater die ersten Menschen, die sich in die Luft erhoben – Daedalus mit wägendem Bedacht, Ikarus übereifrig die Schwingen regend. Ikarus kam der Sonne zu nahe, ihre Glut brachte das Wachs zum Schmelzen, die künstlichen Flügel lösten sich. Unvergeßlicher Höhepunkt der Sage: wie Ikarus, jäh des tragenden Gefieders beraubt, mit nackten Armen durch die Luft rudert und umsonst der Schwerkraft zu wehren sucht, die ihn in die Tiefe und den Tod reißt...

Was uns die Ikarus-Sage nicht hat vergessen lassen, ist nicht des Daedalus archaische Handwerkerei mit Federn und Wachs, es ist vielmehr das von Ikarus mißachtete Gebot, der Sonne nicht zu nahe zu kommen. Ein Gebot, das als Warnung vor Überhebung, Verblendung, Hybris auch in unserem Zeitalter gilt. Zumal für die Ikarier unter uns – etwa den Testpiloten Marius Lottum. Startplatz ist nicht das antike Kreta, sondern das Fluggelände sogenannter Delta-Werke. Die Höhen, aus denen dem Ikarus unserer Tage der Absturz droht, gehören der Stratosphäre an. So jedenfalls liest man’s im Roman eines vierunddreißigjährigen Rheinländers, der sein flugtechnisches Rüstzeug der Beschäftigung bei einer Luftverkehrsgesellschaft verdankt:

Werner Helmes: „Ikarus Ikarus...“, Roman; Stahlberg Verlag, Karlsruhe; 360 S., 16,80 DM.

Seinen ersten Erzählererfolg errang Werner Helmes mit der Eulenspiegel-Geschichte seines Entrinnens aus östlicher Kriegsgefangenschaft, dem Roman „Der falsche Mijnheer“ (1957), einem fesselnd-handfesten Abenteurerbuch. Ähnlich läßt Helmes in seinem Ikarus-Roman in erster Linie die Fakten sprechen, wenn er den Test-Langstreckenflug einer Jet-Lady haarklein protokolliert – bis zu dem Moment, wo das Flugzeug der Zerreißprobe nicht länger standhält, Feuer fängt und ins Mittelmeer stürzt.

Der moderne Ikarus ist in einen Teufelskreis geraten. Mit der Perfektion der Flugtechnik ist die Abhängigkeit des fliegenden Menschen von der Maschine immer weiter gesteigert worden. Die Kostspieligkeit der Flug-Perfektion hat die Techniker zugunsten der Geldgeber entrechtet. Die Automatik des Wettrüstens zwingt zu immer größerer Perfektion. Der Mensch wird überrundet, bleibt auf der Strecke. Das alles rückt Helmes in romanhafte Anschaulichkeit, wobei er sich nicht scheut, etwa den tiefgründigen Kleist-Essay über das Marionettentheater zum Angelpunkt eines Flugplatzgespräches zwischen einem Flieger und einem Regierungsvertreter zu machen.

Wir „gewöhnlichen Sterblichen“, denen zu den Werkhallen und Hangars der Luftwerften kein Zutritt gewährt ist, täten gut daran, uns vor Augen zu halten, daß Menschen wie wir selber dort am Werk sind. Um ihret- wie um unseretwillen sollten wir „vor der Zukunft jene heilsame Furcht hegen, die uns wachen und kämpfen läßt“.