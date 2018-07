Die Westberliner Wirtschaft nimmt voll, wenn auch noch immer mit einigem Abstand, an der Hochkonjunktur in der Bundesrepublik teil. Ein Teil der guten Beschäftigungslage ist gewiß darauf zurückzuführen, daß nach manchen westdeutschen Industrieerzeugnissen eine Übernachfrage besteht, so daß angesichts des in- und ausländischen Wettbewerbsdrucks von Produzenten und Abnehmern der Berliner Lieferant mit seinen Kapazitätsreserven willkommen ist. Wenn auch das Eigenkapital und die Kapazität vieler Berliner Unternehmen oft bedeutend geringer als die vergleichbarer westdeutscher Gesellschaften sind, so hat doch unverkennbar die Ertragskraft im Durchschnitt beachtlich zugenommen. Sofern es sich um Aktiengesellschaften handelt, sind sie – von seltenen Ausnahmen abgesehen – bestrebt, so weit wie möglich mit der Dividendenfreudigkeit vergleichbarer westdeutscher Unternehmen Schritt AG, Berlin. Als diese Gesellschaft nach, der Blockade daranging, bei einem 2 : 1 auf 6,0 Mill. DM zusammengelegten AK mehrere Jahre lang etwa in gleicher Höhe moderne und großzügige Produktionsstätten wiederaufzubauen, geschah dies zwar auch in der Hoffnung, die neuen Kapazitäten voll ausnutzen zu können, in erster Linie aber, um bei dem hohen Grad der Arbeitslosigkeit den über 1000 Beschäftigten die Existenz zu erhalten. Die Hoffnungen auf eine merkliche Besserung schienen sich nicht zu erfüllen. Die aus ERP-Mitteln gewährten Investitionskredite wurden mit 8,5 Mill. DM von der Berliner Industriebank AG im Wege der „Eigenkapitalersatzfinanzierung“ dem Grundkapital zugeschlagen, die Schulden wuchsen bis auf 22 Mill. DM, der Zinsendienst verschlang jährlich ohne fühlbaren Effekt weitere Millionen. Die Textilkrise war nicht geeignet, die hohen Warenbestände abzubauen, die Marktferne und die Konkurrenz der großen Kunstfasererzeuger, die meist durch andere Fertigungszweige vor jedem gefährlichen Risiko geschützt waren, taten ein übriges, um pessimistischen Kritikern scheinbar recht zu geben.

Seit Jahren bemühte sich die Verwaltung vergeblich, durch Anlehnung an einen großen Produzenten die Kosten- und Ertragslage zu verbessern. Unter großen Schwierigkeiten wurde der Reinverlust von über 3,2 Mill. DM im Geschäftsjahr 1955 auf 1,93 Mill. DM 1958 abgebaut – bis der Bedarf an Synthesefasern seit etwa zwei Jahren den Kapazitäten weit vorauseilte. Im Februar d. J. haben die Farbwerke Hoechst AG die Chance, ihre Fertigung durch ein schon bestehendes modernes Werk beträchtlich zu erweitern, genutzt und das Paket von 8,5 Mill. DM der Berliner Industriebank erworben. Der Abschluß für 1959 weist einen Jahresgewinn von 0,51 (i. V. 0,55) Mill. DM aus, um den sich der Verlustvortrag auf 1,42 (1,94) Mill. DM bei unv. 14,5 Mill. DM AK verringert. Die Konjunktur, ermöglichte den Abbau der Lagerbestände an Fertigwaren von 4,7 auf 0,9 Mill. DM. Dank der hohen Investitionen der letzten Jahre konnten die Abschreibungen durch die volle Inanspruchnahme der besonderen Berliner Vergünstigungen auf 6,1 (3,0) Mill. DM verdoppelt werden; und die i. V. noch mit über 21,3 Mill. DM ausgewiesenen gesamten Schulden wurden um 8,0 auf 13,3 Mill. DM reduziert, davon allein die langfristigen auf 3,5 (10,2). Bestünde nicht wegen der anhaltenden Nachfrage und der Abschreibungsvergünstigungen, die nur auf Neuanlagen gewährt werden, der Zwang zu weiteren hohen Investitionen – die Aktionäre dürften für das laufende Jahr nicht nur von der vollen Verlusttilgung, sondern fast schon von einer Dividende überzeugt sein. G. G.

Die Fahlberg-List AG, Chemische Fabriken, Hamburg, weist für das Geschäftsjahr 1959 einen Jahresgewinn von 12 376 DM aus. Der zum 15. September d. J. einberufenen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Gewinn zur Verringerung des Verlustvortrages zu verwenden, so daß der Bilanzverlust dann 4 619 DM betragen wird. Im Laufe des Jahres hat die Fahlberg-List GmbH (Wolfenbüttel), deren Kapitalmehrheit bei der AG liegt, ihr Kapital um 150 000 DM erhöht, die von der Fahlberg-List AG voll übernommen wurden. Die GmbH entwickelt sich befriedigend.