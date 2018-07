Von Horst Peets

Mrs. Miller, eine Amerikanerin reiferen Alters, die sich seit zehn Tagen in Rom aufhält, um die Olympischen Spiele zu sehen, drang in der Hotelhalle auf ihren Landsmann, Mr. Parker, ein und meinte: „Believe it or not. Sie haben mir meine Kamera abgenommen. Im Schwimmstadion.Da waren tausend andere Kameras, aber ausgerechnet meine haben sie beschlagnahmt. Photographieren sei verboten, sagten sie. Offenbar aber nur für mich. O home, sweet home.“

„Soviel ich sehe“, meinte Mr. Parker, „sind sie hier alle kleine Schwindler. Fragen Sie nie einen Polizisten. Ich fragte einen nach dem Weg zum Olympia-Meeting. Er sagte: Erste Straße links. Aber da war nur eine andere Straße. Ein vierter Polizist, den ich gefragt hatte, schien sich seiner Sache ganz sicher. Er sagte: Über die Kreuzung, und dann die zweite Straße links, bis Sie auf eine Piazza stoßen. – Well, ich landete vor dem Teatro dei Satiri, und am Portal klebte ein großes Plakat: Olympiade der Clowns. I think, Grock was in the Games too, but I am not sure.“

„Well“, fügte Mr. Parker hinzu, „das einzige, was hier allright ist, sind zum Frühstück gekochte Eier.“

„I wonder“, fuhr Mr. Parker fort, „weshalb haben sie hier kein Kegeln bei den Olympischen Spielen? Dieser Sport ist alt genug. In der Welt gibt es 60 Millionen Kegler, allein 20 Millionen Kegler in den Staaten. Es kam von Deutschland zu uns herüber. Dort war es religiösen Ursprungs.“

„Kegelten sie für Gott?“ „Sicher nicht. Kegeln war nur Teil eines religiösen Zeremoniells. So steht es jedenfalls in meiner Klub-Zeitschrift. Und in den Staaten kegeln wir seit über dreihundert Jahren.“

„In der Tat, sehr alt“, meinte Mrs. Miller.