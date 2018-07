Ein überfülltes Gartenrestaurant in einem bekannten bayerischen Fremdenort. Die resolute Serviererin, dem Ansturm hoffnungslos unterlegen und vor Anstrengung keuchend, rennt aufgeregt mit einer zuviel bestellten Platte durch die Tischreihen. „Wer kriagt die Haxn?“, schreit sie eben zum fünften Male. Als sich immer noch niemand meldet, für ihr Versehen aufzukommen, reißt ihr die Geduld. Während sie das Unanbringliche zurück in die Küche trägt, zitiert sie laut den Spruch des Ritters mit der eisernen Hand. Diejenigen, die schon gesättigt sind, lachen laut. Die hungrigen Gäste aber fragten sich, ob dies wohl der neue Umgangston sei. „Sind wir denn nur noch zum Bezahlen gut?“, ruft ein Herr mit Düsseldorfer Tonfall und schlägt mit der Faust auf den Tisch.

Die fesche Bajuwarin hat es vielleicht nicht ganz so grob gemeint, wie es ihr entfahren ist. Indessen: Wir sind in einem großen mit Saisonverkehr rechnenden Speiserestaurant, nicht in einer Bierwirtschaft in Hintertupfing. Und der Geschäftsführer? Er darf die Essenträgerin nicht einmal sanft rügen, sonst wirft sie ihm womöglich das Tablett vor die Füße und – geht.

Der Vorfall kennzeichnet die Kellnerkrise, die an der Gastlichkeit zehrt. An Stelle des ob seiner unaufdringlichen Höflichkeit gerühmten deutschen Obers tritt mehr und mehr die Aushilfe, die zwar oft ihr Bestes tut, ebensooft aber ihr Pensum nicht bewältigt oder gar den Gast als ein lästiges Übel behandelt. Die 260 000 gelernten Kellner, die es gegenwärtig noch gibt, langen nämlich nicht mehr, um jedem Gast schnell und mit einer gewissen Eleganz das Essen zu servieren. Sie laufen sich fußkrank, weil sich ihr Revier von einem Monat zum anderen vergrößert. Sie sind überarbeitet und nervös, weil der katastrophale Mangel an Nachwuchs zu immer neuen Unzuträglichkeiten führt.

Das „Kollege kommt sofort!“ hat nichts Tröstliches mehr. Weder kommt der Kollege sofort, noch gleich, noch nachher, er ist ganz einfach nicht vorhanden. Klagen über unzureichende Bedienung stehen darum obenan im Beschwerdebuch dieses Sommers.

Immer öfter geschieht es, daß empörte Gäste nach langer Wartezeit ein Lokal verlassen, ohne etwas verzehrt zu haben. Andere wiederum bemerken erbittert, daß sie zwar abgefertigt, aber nicht bedient worden sind. Reklamationen, etwa über lauwarmes Essen oder über die Unsitte, Suppen und Braten gleichzeitig zu servieren, werden an solchen Plätzen mit einem Achselzucken beantwortet, was etwa bedeutet: „Seien Sie froh, daß Sie überhaupt etwas kriegen!“

Der Präsident des Gaststättenverbandes prophezeit Böses: Wenn es den Gastwirten weiter an gutem Personal gebricht, werden wir in ein paar Jahren überhaupt nur noch die Wahl haben zwischen der Abfütterung in Selbstbedienungsgaststätten und dem teuren Diner in Luxusrestaurants. Muß es wirklich so weit kommen? Einige Fachleute sind überzeugt, daß es möglich sei, noch viel mehr ausländische Kellner ins Land zu holen. Wenn es auch ungewohnt ist, in deutschen Lokalen von dunkelhäutigen Italienern, radebrechenden Spaniern oder gestenreichen Südfranzosen bedient zu werden, so sind gelegentliche Sprachverwirrungen doch gewiß ein kleineres Übel als lustloser oder überhaupt fehlender Services. Die Kellner aus dem Süden, die hier und da schon anzutreffen sind, haben sich bewährt. Also werbe man gute Kellner jenseits der Grenzen. Ob es Erfolg hat – das freilich ist nicht ganz sicher. Was sagen deutsche Fachkräfte, die ins Ausland abwandern? „In England, Schweden, der Schweiz verdienen wir mehr“, und die tüchtigen Kellner, Köche und Serviererinnen fügen hinzu: „Mit dem Acht-Stunden-Tag und dem freien Wochenende ist es dort ebenfalls besser...“ Währenddessen zählt man hierzulande einstweilen einige zehntausend freie Stellen.

Ob sich da wohl nicht einiges reformieren ließe? Tüchtigen Leuten wenigstens sollte man etwas bieten; sonst könnte es eines Tages heißen, deutsche Hotels seien ebenso prächtig wie ihre Bedienung miserabel. Liselotte Weber