Unter der Überschrift "Der Rekord frißt seine Kinder" (ZEIT, Nr. 35) hatte sich unser Mitarbeiter Dr. Adolf Metzner zu Beginn der Olympischen Spiele in Rom kritisch mit dem modernen Leistungssport auseinandergesetzt. Der Verfasser ist kein Unberufener: 1931, 1932 und 1934 war er Deutscher Meister im 400 Meter Lauf s 1934 errang er in Turin die Europameisterschaft; er gehörte auch zu den Teilnehmern der Olympischen Spiele in Los Angeles und Berlin. Heute ist Metzner, Arzt von Beruf, am Institut für Leibesübungen an der Hamburger Universität. Hier sein erster Bericht aus Rom: 1 nalen Olympischen Komitees, hat in Rom eine programmatische Rede gehalten. Das heutige Olympia, so rief er aus, habe nur noch zwischen Nachdem ich Brundage schon so häufig bei der daillenverteiler erlebt habe, kann ich ihn mir weder im Priestergewand des olympischen Gralshüters noch mit knallender Zirkuspeitsche vorstellen. Es ist erstaunlich, was gelegentlich an Romantizismen aus dem Munde eines Chikagoer Dilettantismus im Sport, dem doch auch die amerikanischen Superathleten mit ihrem täglichen Trainingsdrill den Garaus machen. Die Schwarzweißmalerei der angeblichen Alternative "Tempel oder Zirkus" trifft nicht die so nuancierte Problematik der modernen Spiele.

Selbstverständlich sollen sie weder Tempel noch Zirkus, sondern ein Weltfest des Sports sein. Die spätromantische Rückschau nach dem antiken noch an, heute verstellt sie nur den Blick auf die Forderungen des Tages. Im römischen Olympiastadion erinnert nur die sanftgeschwungene Kontur des Pinienhügels, der die weißen. Ränge mit ihren tausend bunten Farbtupfen überragt, eatfernt an den Chronosberg Olympias. Auch die Römer selbst sind der "Pänem et circenses" Parallele ebenso abgeneigt, wie dem hellenischen Vorbild "2000 Jahre haben wir auf die Olympischen Spiele gewartet, jetzt wollen wir den Griechen mal zeigen, wie man sie durchführt", soll einer der italienischen Organisatoren geäußert haben. Als das Feuer auf seiner Reise von Olympia nach Rom im süditalienischen Kroton eiaen Augenblick verweilte, feierte ein Festredner mit Emphase diese Geburtsstätte zahlreicher Olympiasieger. Die wenigen anwesenden Journalisten schüttelten nur den Kopf, denn es gab auch nicht einen einzigen Olympiasieger aus Kroton. Endlich stellte es sich heraus; der Redner pries die Taten der Sieger bei den antiken Spielen Der heutige Besucher des römischen Olympias muß, wenn er sich dem Stadion mit dem Wagen nähert, oder besser gesagt, zu nähern versucht, sich weit prosaischeren Überlegungen hingeben. Bald 1 findet er sich nämlich hoffnungslos in dem labyrinthischen Gewirr einer modernen VerkehrsM&erorganisation verstrickt. Die Via Olympica, eine großartige Mischung von Highway und römischer Prachtstraße, ist die einzige Richtschnur. Hat der Fahrer auf ihr das Stadion fast erreicht und sieht die Flutlichttürme und den Fahnenwald schon zum Greifen nahe, wird er unter Umständen von einem Polizisten, der einem Operettenprinzen gleicht, in die genau entgegengesetzte Richtung eingewinkt: Die Einordnung in die innere Fahrbahn bedeutet nämlich, was der an die Autobahn gewohnte Deutsche nicht wissen kann, daß man in den Rundverkehr einbiegen will. Wenn der Fahrer schon in wilder Verzweiflung resignieren will, sieht er sich doch plötzlich nach einigen ZickZack Fahrten und einer letzten Umleitung in diesem modernen Irrgarten noch auf einem der Parkplätze des Olympiastadions landen. Im Süden arrangiert sich ebenfalls alles. Die Italiener sind Meister der Improvisation. Ihre liebenswürdigen Polizisten erinnern manchmal in der tänzerischen Grazie, mit der sie den Verkehr dirigieren, an Herbert von Karajan. Aber wenn die eigene Wendigkeit und Individualität in das Prokrustesbett einer straffen Organisation gespannt wird, versagen sie offenbar leicht.

Mit dem Glücksgefühl eines geretteten Schiffbrüchigen fühlt man, dem Auto entronnen, wieder festen Boden unter den Füßen. Man schreitet an den überdimensionierten nackten Marmorathleten vorbei, läuft noch ein oder zweimal rund ums Stadion, bis man endlich den für die bestimmte Kartenkategorie einzigen Eingang gefunden hat. Oben führen einen dann junge hübsche und sprachgewandte Mädchen auf den Platz. Man erfreut sich schon an der architektonischen Eleganz des Stadions und beginnt das sOnnenüberfiutete bunte Gewoge der einströmenden Zu