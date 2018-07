Wer Tiefkühlkost kauft, kauft Zeit – man sollte meinen, daß die Hausfrauen sich diese Erkenntnis längst zu eigen gemacht hätten. Denn Zeit verschwenden ist heutzutage anerkanntermaßen für viele Konsumenten ein noch größerer Luxus als Geld verschwenden. Abgesehen davon ist Tiefgefrieren die schonendste Konservierungsart.

Gegenwärtig gibt es 30 000 Tiefkühltruhen in den Einzelhandelsgeschäften der Bundesrepublik, sechsmal so viele wie vor vier Jahren. Der Verbrauch an Tiefkühlkost entspricht jedoch der zunehmenden Verbreitung dieser Truhen keineswegs. Pro Kopf der Bevölkerung wurde in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr nicht einmal ein Pfund Tiefkühlware verbraucht. Die englischen und schwedischen Verbraucher haben im gleichen Zeitraum dagegen mehr als das fünffache konsumiert. Weit an der Spitze stehen die USA mit einem Verbrauch von 15 kg Tiefkühlkost pro Kopf und Jahr.

Warum zeigen sich die Hausfrauen hierzulande so zurückhaltend? Am häufigsten werden folgende Gründe genannt: Da bekennt der Inhaber eines bekannten Feinkostgeschäfts einer Großstadt freimütig, daß Tiefkühlkost für ihn „kein Artikel“ sei; das gehe so nebenher. Die Preise für Tiefkühlkost seien, von wenigen Artikeln abgesehen, immer noch verhältnismäßig hoch. Hinzu kommt, daß die Portionspackungen etwa von Gemüse keineswegs für eine Normalfamilie, sondern bestenfalls für zwei bis drei Personen ausreichen. Von ähnlichen Beobachtungen berichtet ein Filialunternehmen mit mehr als 70 Betrieben; das Unternehmen hat mit seinen bis jetzt aufgestellten Tiefkühltruhen keine nennenswerten Verkaufserfolge erzielen können. Etwas besser im Verkauf liegen lediglich gewisse Arten von Lebensmitten, deren Zubereitung im Haushalt sehr zeitraubend ist.

Natürlich sind die mit der Aufrechterhaltung einer lückenlosen Tiefkühlkette verbundenen Kosten sehr hoch, und vor allem konnten die Tiefkühlkost herstellenden Unternehmen noch nicht zur Massenproduktion übergehen. Beides wirkt sich in hohen Preisen aus.

Es liegt jedoch nicht am Preis allein, wenn viele Kundinnen im Falle der Tiefkühlkost noch passen. Zurückhaltend ist der Verbraucher vor allem auch deshalb, weil die Tiefkühlware nicht immer in einwandfreier Qualität in die Hände des Konsumenten kommt. Manche Händler wissen über die Lagerung und Behandlung von Tiefkühlkost nicht recht Bescheid. Häufig wird die vorgeschriebene Kühltemperatur von minus 18 Grad für die Lagerung in den Truhen unterbrochen. In vielen Geschäften werden der Truhe Waren zum Ausstellen entnommen; was nicht verkauft wird, wird wieder in die Truhe zurückgebracht. Die dabei entstehende Qualitätseinbuße kann beträchtlich sein. Voraussetzung für einen besseren Absatz von Tiefkühlware wäre auch, daß alle Produzenten die Packungen mit genauen Gebrauchs- und Lagerungsanweisungen versehen. Wer weiß schon, daß tiefgefrorene gezuckerte Beeren bereits bei minus 15 Grad zu tauen anfangen? Hanne Huber