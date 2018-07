Inhalt Seite 1 — Vorsicht mit Französisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer mit seinem Sohn nach Frankreich reist, der mache sich nicht lustig, wenn sich ein freundlicher Franzose erkundigt: „Ist das Ihr Knabe?“ – oder wenn er ebenso „admirativ“ ausruft: „Was für einen wunderbaren photographischen Apparat haben Sie über der Schulter hangen!“

Dem Franzosen geht es wie uns. Sein mühsam erarbeitetes Schuldeutsch ist genauso seltsam wie unser Schulfranzösisch. In seinem Schulbuch existiert das Wort Junge gar nicht. Hingegen lernt er mit saurem Schweiß rezitieren: „Sa ein Knabb ein Rösslein sten ...“ oder auch als Umgangssprache: „Diesen Knabbe att einen schönen Uht.“ Und es trägt ihm schlechte Zensuren ein, wenn er „hängen“ an Stelle von „hangen“ in den Mund nimmt.

Nicht nur Spott, sondern unter Umständen eine Ohrfeige zöge sich der brave Deutsche zu, wenn er, in der durchaus löblichen Absicht, etwas Freundliches zu sagen, sein Französisch zusammenklaubend, ein „Vous êtes magnifique dans cette rohe saloppe, Madame!“ von sich gäbe. „Saloppe“ (wir dürften es eigentlich gar nicht ausschreiben) ist nämlich eine äußerst beleidigende Bezeichnung für ein weibliches Wesen und hat nur sehr entfernt etwas mit dem deutschen Adjektiv gemeinsam. Gebrauchen Sie diesen Ausdruck dennoch, so machen Sie damit Ihren Mangel an delicatesse (keineswegs Hering oder Gurke) offenkundig, einer Eigenschaft, die der Franzose vor allem älteren Jahrgangs besonders in Damengesellschaft zu einer schönen und für uns erstaunlichen Blüte treibt.

Der Biertrinker, die in Frankreich neben dem Sauerkohl- und Kartoffelesser bekannteste Spezies des Deutschen (seltsam, denn in Frankreich wird oft mehr Sauerkraut gegessen als bei uns), wird eine nicht minder große Enttäuschung als der Galante erfahren, wenn er, einer lieben Gewohnheit gehorchend, auf die Idee kommen sollte, „un bock“ zu bestellen. Dieser Bock ist für den Franzosen nur eine Mengenbezeichnung und entspricht etwa dem Viertel eines deutschen Halben, das wiederum keineswegs „un demi“ ist. Un demi ist das Doppelte eines „bock“. Que de complications! Diesen zu entgehen, schlage man nach bei

Paul Medina: „Französisch wie es nicht im Wörterbuch steht“; Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt; 211 S., 9,80 DM.

Übrigens wird es kaum beim Nachschlagen bleiben. Dieses Französisch, wie es uns nicht in der Schule beigebracht wird, ist nicht nur in lehrreichem, sondern auch höchst amüsantem Durcheinander dargeboten.

Es fängt an beim aperitif – den auch ein Ausländer niemals nach der Mahlzeit bestellen sollte, wo einzig und allein der digestif am Platz ist – und führt durch den Irrgarten des Erlaubten (oft Ungebräuchlichen) und des Unerlaubten (meist viel Gebräuchlicheren) bis zum schlichten „merde“. Wir bitten keusche französische Leser um Verzeihung für die um der Verständlichkeit willen angewandte grobe Schreibweise.