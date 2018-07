Die Bilanzen der österreichischen Aktiengesellschaften von 1959 zeigen eine weitere Substanzanreicherung. Die Investitionen wurden fortgesetzt und oft noch sehr verstärkt, und sie wurden so gut wie ohne Ausnahme aus Betriebserträgnissen bezahlt. Die Abschreibungen halten sich in der Größenordnung der Anlagenzugänge. Das heißt also, daß die Bilanzansätze des Anlagevermögens unverändert bleiben und der Wertzuwachs – der überall weit über den Substanzverzehr hinausgeht – die stillen Reserven immer mehr anreichert. Die Neigung zur Selbstfinanzierung, die schon ganz natürlich aus dem Betriebsegoismus der Manager erwächst, wird durch die Steuergesetze gestärkt, weil für die neuen Anlagen eine sehr freizügige Bewertung möglich ist. Das weiß natürlich auch die Börse, und seit dem Sommer vorigen Jahres sind die Industrieaktien im Durchschnitt um etwa 40 vH gestiegen; das ist allerdings noch immer weniger, als den Ausmaßen der Hausse an den westdeutschen Börsen entspricht, unter anderem deshalb weniger, weil die Dividenden trotz jüngster Erhöhungen noch immer wesentlich kleiner sind als in der Bundesrepublik.

Die Substanzanreicherung in den fünf bis sechs Jahren seit Erstellung der Schillingseröffnungsbilanz wird durch die beigegebene Tabelle für zehn große Aktiengesellschaften veranschaulicht. Es ist – im Gegensatz zur Entwicklung in Westdeutschland – bemerkenswert, daß keines dieser Unternehmen im beobachteten Zeitraum sein Aktienkapital erhöht hat. Auch sonst sind Aktienemissionen in Österreich eine große Seltenheit (in jüngster Zeit hat die Waagner-Biro AG ihr Aktienkapital auf 60 Mill. verdoppelt und die ihr nahestehende Maschinenfabrik J. M. Voith eine Erhöhung um 20 auf 60 Mill. S beschlossen – aber das sind seltene Ausnahmen). Das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenmitteln ist, besonders wenn man die stillen Reserven berücksichtigt, nicht ungünstig, die Banken sind liquide und Bankkredit ist billiger als Emissionskapital, zumal die Bankzinsen steuerlich abzugsfähig sind, die Dividenden aber aus versteuertem Reingewinn gezahlt werden müssen. Nur wenn die Integration ein schärferes Tempo annimmt, wird man mehr investieren müssen, als man aus Betriebserträgen (also über die Preise) an Kapital gewinnen kann, und dann dürfte auch der Zwang zur Auflegung neuer Aktien stärker werden, doch kommt man immer mehr in ein Dilemma, weil angesichts der stillen Reserven der Ausgabekurs für neue Aktien sehr hoch sein müßte, will man nicht dem Altaktionär sein Kapital verwässern. Daß er mit Dividenden nicht verwöhnt wurde, zeigt die Tabelle deutlich, denn der auf die Ausschüttung abgestellte Reingewinn ist ein Bruchteil der Abschreibungssumme.

Zur Zeit ist es jedenfalls ein ziemlich leeres Gerede, wenn in allen Proklamationen für einen freien Kapitalmarkt plädiert wird. Es gibt den Pseudo-Kapitalmarkt in Österreich, der dazu dient, Anleihen des Bundes und der Energiewirtschaft unterzubringen. Auf der Aktienbörse erfolgt nur ein Hinund-Her-Verkauf eines schmalen freien Randbesitzes. Manchmal gibt es Abrundungskäufe, wenn eine Majorität oder Sperrminorität zu erwerben ist, aber sonst wechselt, wie gesagt, nur ein kleiner freier Bestand immer wieder den Besitzer. Angesichts der selbstfinanzierten Substanzanreicherung und der doch nicht zu leugnenden andauernden leichten Geldverdünnung ist die Spekulation übrigens ein beinahe sicheres Geschäft, und es besteht kein Zweifel, daß sie auch weitergehen wird, da deren Ursachen kaum eine Veränderung erfahren dürften. J. B.