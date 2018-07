In der ZEIT Nr. 33 hatten wir nach Sinn und Bedeutung eines Gedichtes von Peter Rühmkorf gefragt und in einer Art interredaktionellen Dialogs versucht, Antworten zu finden. Besondere Ereignisse scheinen es zu rechtfertigen, heute noch einmal auf dieses Gedicht einzugehen, das ja doch trotz seiner Individualität stellvertretend stehen darf für einen großen Teil unserer jungen Lyrik. Die genannten „besonderen Ereignisse“ sehen wir darin, daß uns inzwischen zwei Interpretationen von zuständiger Seite erreicht haben – die eine vom Dichter selber, die andere von Robert Neumann, der einst durch seine Parodie-Bände „Unter falscher Flagge“ und „Mit fremden Federn“ mehr zum Verständnis, freilich auch zur Enthüllung von Gedichten beigetragen hat als mancher „seriöse“ Interpret. Für das Folgende ist es nicht notwendig, unsere eigenen Interpretations-Bemühungen in der ZEIT Nr. 33 noch einmal nachzulesen. Lediglich das Gedicht, um das es dabei geht, sei hier noch einmal abgedruckt:

Peter Rühmkorf:

Flügge Flammen

Wohin denn, schöne Haut, und was gemieden?

Da wäre noch ein Scherz, der dich ergetzt:

Ein schwarzer Schwung verkohlter Leoniden,

für kleine Weile unter Glut gesetzt.